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СК «МАКС» пресекла попытку хищения сотрудницей 5,3 млн рублей
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СК «МАКС» пресекла попытку хищения сотрудницей 5,3 млн рублей 

Банки.ру 43 минуты назад
Недобросовестная сотрудница филиала СК «МАКС» в Самаре пыталась похитить у компании более 5 млн рублей. Ее действия, подпадающие под часть 3 статьи 160 Уголовного кодекса РФ («Присвоение или растрата»), были пресечены на начальном этапе благодаря анализу дебиторской задолженности информационной системой компании, следует из ее релиза.
Как было установлено, в период с 1 декабря 2017 года по 8 февраля 2018-го И. В. Лисовская, работавшая в должности главного бухгалтера филиала ЗАО «МАКС» в Самаре, похитила принадлежащие компании денежные средства, поступившие от агентов и штатных сотрудников филиала за заключенные договоры страхования.
«Совершая свои преступные действия, И. Лисовская сообщила агентам страховой компании о необходимости сдать денежные средства в кассу, а не перечислять их на расчетный счет компании. Полученные средства И. Лисовская не внесла на расчетный счет компании, а использовала в личных целях. В результате действий И. Лисовской ЗАО «МАКС» был причинен ущерб в размере 5,315 млн рублей», — указано в сообщении страховщика.
По факту выявленного хищения страховая компания обратилась с заявлением в полицию. Вопрос о возбуждении уголовного дела решится в ближайшее время.
«МАКС применяет целый комплекс мер, в том числе и внедрение определенных настроек корпоративной информационной системы. Любое отсутствие денежных средств сразу становится предметом разбирательства», — отметил заместитель генерального директора СК «МАКС» Виктор Алексеев.
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