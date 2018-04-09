СК «МАКС» пресекла попытку хищения сотрудницей 5,3 млн рублей

Недобросовестная сотрудница филиала СК «МАКС» Самаре пыталась похитить у компании более 5 млн рублей. Ее действия, подпадающие под часть 3 статьи 160 Уголовного кодекса РФ («Присвоение или растрата»), были пресечены на начальном этапе благодаря анализу дебиторской задолженности информационной системой компании, следует из ее релиза.

Как было установлено, в период с 1 декабря 2017 года по 8 февраля 2018-го И. В. Лисовская, работавшая в должности главного бухгалтера филиала ЗАО «МАКС» в Самаре, похитила принадлежащие компании денежные средства, поступившие от агентов и штатных сотрудников филиала за заключенные договоры страхования.

«Совершая свои преступные действия, И. Лисовская сообщила агентам страховой компании о необходимости сдать денежные средства в кассу, а не перечислять их на расчетный счет компании. Полученные средства И. Лисовская не внесла на расчетный счет компании, а использовала в личных целях. В результате действий И. Лисовской ЗАО «МАКС» был причинен ущерб в размере 5,315 млн рублей», — указано в сообщении страховщика.

По факту выявленного хищения страховая компания обратилась с заявлением в полицию. Вопрос о возбуждении уголовного дела решится в ближайшее время.