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Следователи не нашли вины врачей, три часа ехавших к больной, которая потом скончалась
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Следователи не нашли вины врачей, три часа ехавших к больной, которая потом скончалась 

BFM.RU 55 минут назад
Следствие не усмотрело вины бригады медиков в смерти жительницы Твери, к которой почти три часа ехала скорая помощь, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Валерия Павлова.
Следствие начало процессуальную проверку по информации о смерти в Твери пожилой женщины. По данным СМИ, 1 февраля женщина почувствовала себя плохо, у нее поднялось давление, а вызванная бригада скорой прибыла спустя 2 часа 55 минут. Медики сделали пациентке укол магнезии и уехали. На следующее утро женщине стало трудно дышать, новая бригада скорой доставила ее в больницу, где пациентка скончалась. Как указано в публикации СМИ, причиной смерти пациентки стала левожелудочковая недостаточность.
«В ходе проверки выяснилось, что задержка при первичном вызове бригады была обусловлена количеством поступивших до этого времени вызовов — более 400 было вызовов в списке. И, естественно, они по мере возможности приехали. На вызов была направлена ближайшая общепрофильная бригада», — сказала Павлова. По ее словам, по результатам осмотра врачи исключили острое состояние и показаний для проведения электроэнцефалографии не было. «В ходе проверки установлено, что смерть пациентки наступила не в результате действий сотрудников (скорой помощи)», — добавила Павлова, отметив, что состава преступления в действиях врачей следствие не нашло.
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