Народный календарь. 10 апреля. Почему Иларион рад дождям

Иларион, игумен Пеликитский, видный религиозный деятель VIII века, получил на Руси прозвище «Выверни оглобли».

На Илариона (Иллариона) как правило сходил даже залежавшийся снег. А для крестьян это означало, что из саней было пора выворачивать оглобли и отправлять зимние «транспортные средства» на покой до следующего холодного сезона.

По традиции, в этот день чистили пруды, хотя в прежние времена к любым источникам воды было более бережное отношение, и их не так замусоривали, как сейчас.

На Илариона нередко зацветала и мать-и-мачеха. Она известна всем: нижняя часть ее листочков — теплая и нежная на ощупь — ассоциируется с материнским теплом, верхняя — с холодом мачехи.

К этому растению издавна было особое отношение: из сухих листьев растения готовили прекрасное средство от кашля. Лекарственные свойства мать-и-мачехи активно используются до сих пор — на основе экстракта растения делают замечательные сиропы от кашля.

На Илариона выбрасывали из избы сплетенный в августе (обязательно 15 числа!) так называемый «Степанов венок». Он играл роль домашнего оберега. Плели его из луговых трав, и по преданию он оберегал всех домочадцев от хвори. Если же в доме кто-то заболевал, сухие травы из венка бросали в огонь или в чай и давали больному: дымок от трав прогонял Лихорадку-лихоманку, а чай становился целебным.

Дождь на Иллариона почитался за счастье — он сулил хороший урожай.

Именины в этот день празднуют Василий, Иван, Иларион, Илья, Николай, Савва и Степан.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Народный календарь. 9 апреля. О чем женщинам просить Матрену Полурепицу

Народный календарь. 8 апреля. Гавриил Благовест — восход снег доест

Христос «воскресе» или «воскрес»? Как говорить правильно

Почему Благодатный огонь не обжигает