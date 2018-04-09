Ещё
Народный календарь. 10 апреля. Почему Иларион рад дождям
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Народный календарь. 10 апреля. Почему Иларион рад дождям 

Вечерняя Москва 58 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Иларион, игумен Пеликитский, видный религиозный деятель VIII века, получил на Руси прозвище «Выверни оглобли».
На Илариона (Иллариона) как правило сходил даже залежавшийся снег. А для крестьян это означало, что из саней было пора выворачивать оглобли и отправлять зимние «транспортные средства» на покой до следующего холодного сезона.
По традиции, в этот день чистили пруды, хотя в прежние времена к любым источникам воды было более бережное отношение, и их не так замусоривали, как сейчас.
На Илариона нередко зацветала и мать-и-мачеха. Она известна всем: нижняя часть ее листочков — теплая и нежная на ощупь — ассоциируется с материнским теплом, верхняя — с холодом мачехи.
К этому растению издавна было особое отношение: из сухих листьев растения готовили прекрасное средство от кашля. Лекарственные свойства мать-и-мачехи активно используются до сих пор — на основе экстракта растения делают замечательные сиропы от кашля.
На Илариона выбрасывали из избы сплетенный в августе (обязательно 15 числа!) так называемый «Степанов венок». Он играл роль домашнего оберега. Плели его из луговых трав, и по преданию он оберегал всех домочадцев от хвори. Если же в доме кто-то заболевал, сухие травы из венка бросали в огонь или в чай и давали больному: дымок от трав прогонял Лихорадку-лихоманку, а чай становился целебным.
Дождь на Иллариона почитался за счастье — он сулил хороший урожай.
Именины в этот день празднуют Василий, Иван, Иларион, Илья, Николай, Савва и Степан.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Народный календарь. 9 апреля. О чем женщинам просить Матрену Полурепицу
Народный календарь. 8 апреля. Гавриил Благовест — восход снег доест
Христос «воскресе» или «воскрес»? Как говорить правильно
Мария Магдалина: блудница, ставшая святой
Почему Благодатный огонь не обжигает
Вечерняя Москва: последние новости
Почему рубль рухнул после введения антироссийских санкций Светлая седмица: все, что нужно знать о первой неделе после Пасхи Когда и где пройдет инаугурация президента России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сын Табакова взбесил народ62
Сбербанк выступил с заявлением479
Дело Скрипаля завернуло в Сирию228
Руководители Генштабов РФ и НАТО готовятся к встрече122
Первые плоды санкций США. Что будет дальше1229
Видео
05:37
Дело Скрипаля завернуло в Сирию
В мире Статьи
00:16
Трамвай развалился на ходу в Петербурге
Происшествия
00:17
«Поднимала ее и бросала, потом швыряла по кровати»
Происшествия Статьи
11:31
Евро превысил 75 рублей
Рынки
01:36
Сын Табакова взбесил народ
Шоу-бизнес
02:36
Трамп пригрозил «важными решениями» по Сирии
США В мире
02:05
Первые плоды санкций США. Что будет дальше
Рынки Личный счет
01:15
Самойловой на «Евровидении» грозит опасность
Шоу-бизнес
00:59
Галкин поделился личной трагедией
Шоу-бизнес
05:54
Откуда мы знаем возраст Вселенной
Наука и техника Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение