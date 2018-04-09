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«Всегда напивается»: в Сети представили портрет типичного жителя Владивостока
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«Всегда напивается»: в Сети представили портрет типичного жителя Владивостока 

Primpress 58 минут назад
Фото: Primpress
Художница Екатерина, известная в Интернете под ником MagnieMakoyana, неожиданно для себя самой стала очень популярна в Сети после того, как опубликовала на своей странице в Twitter серию рисунков российских городов в образе героев аниме, сообщает PRIMPRESS.
Каждому городу художница, которая на самом деле работает учительницей английского языка, присвоила собственный характер, основанный на достопримечательностях, узнаваемых чертах и известных событиях. В списке оказался и Владивосток.
Художница изобразила столицу Приморья в виде девушки с загадочной улыбкой, а сам город назвала «Владивосток-сэнсэй». По мнению автора рисунка, типичный житель краевого центра является знатоком восточной культуры, слушает K-Pop, тусуется с азиатами, а также носит исключительно «шмотки made in China».
Кроме того, как указала художница, житель Владивостока «всегда напивается и вырубается первый в компании».
Также владивостокцы знают много рецептов блюд из рыбы и являются тайными фанатами Петербург-куна.
Я дико извиняюсь [2] pic.twitter.com/WWEjBtBGEl
— Makoyana ᚹ 問題の鬼 (@MagnieMakoyana) March 29, 2018
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