В Белграде из-за критики общественности снесли памятник Гагарину 

В Белграде демонтировали установленный совсем недавно бюст первому в мире космонавту Юрию Гагарину. Горожанам не понравилось художественное исполнение памятника.
Монумент представлял собой квадратную серую призму высотой около двух метров с непропорционально маленькой головой Гагарина наверху. И место под памятник выбрали не самое удачное — на запущенной лужайке с ржавыми фонарями, передает ТАСС.
"В процесс утверждения внешнего вида памятника не были включены ни администрация города, ни Минкультуры Сербии. Будет изготовлен новый памятник, чей внешний вид согласуют все компетентные структуры. У Гагарина в Белграде будет память, достойная его вклада в развитие человечества", — пообещал сити-менеджер Горан Весич.