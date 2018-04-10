Памятник Гагарину озадачил жителей Белграда

Монумент, посвященный первому космонавту Земли, был установлен на улице Юрия Гагарина.

Памятник первому космонавту, установленный в столице Сербии , вызвал многочисленные нарекания со стороны белградцев. Дело в том, что, как сообщает телеканал 360, выглядит монумент действительно странно. Бюст Гагарина установлен на столь высоком постаменте, что с земли его просто не видно — нужно отойти подальше и задрать голову.

В комментариях под фотографией предположили, что бюст Гагарина закреплен так высоко, чтобы его не украли. А пользователь Twitter Роберт Цобан написал: «Насколько нужно быть ненормальным, чтобы спроектировать постамент в 10 раз больше, чем крошечная голова, и насколько нужно быть ненормальным, чтобы допустить его установку! Памятник Юрию Гагарину в Белграде».