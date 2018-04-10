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Памятник Гагарину озадачил жителей Белграда
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Памятник Гагарину озадачил жителей Белграда 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Монумент, посвященный первому космонавту Земли, был установлен на улице Юрия Гагарина.
Памятник первому космонавту, установленный в столице Сербии, вызвал многочисленные нарекания со стороны белградцев. Дело в том, что, как сообщает телеканал 360, выглядит монумент действительно странно. Бюст Гагарина установлен на столь высоком постаменте, что с земли его просто не видно — нужно отойти подальше и задрать голову.
В комментариях под фотографией предположили, что бюст Гагарина закреплен так высоко, чтобы его не украли. А пользователь Twitter Роберт Цобан написал: «Насколько нужно быть ненормальным, чтобы спроектировать постамент в 10 раз больше, чем крошечная голова, и насколько нужно быть ненормальным, чтобы допустить его установку! Памятник Юрию Гагарину в Белграде».
Пресс-атташе посольства РФ в Белграде объяснил «360», что установку не согласовывали с российским посольством, так как к памятнику оно не имеет отношения. Он добавил, что к Гагарину хорошо относятся в Сербии. «Его знают и ценят», — рассказал пресс-атташе.
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