Бюст Юрия Гагарина установили в Панаме 

Бюст советского космонавта Юрия Гагарина установили в Панаме в четверг, 12 апреля.
"Торжественная церемония открытия скульптуры состоялась в День космонавтики на территории Национального секретариата науки, технологий и инноваций Панамы", — цитирует ТАСС атташе посольства РФ в Панаме Сергея Лаврова.
В своем слове посол России Борис Марчук напомнил об исторической важности первого полета в космос. Это продемонстрировало безграничность человеческих возможностей и стало одним из крупнейших научно-технических достижений XX века.
Агентство отмечает, что с 2011 года бюсты Гагарина появились в трех десятках стран мира.
Кстати, после церемонии открытия дипломаты объявили о начале работы фотовыставки «Краски Земли». В эту экспозицию вошли снимки, сделанные на орбите российским космонавтом Сергеем Рязанским.