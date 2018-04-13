Бюст Юрия Гагарина установили в Панаме

"Торжественная церемония открытия скульптуры состоялась в День космонавтики на территории Национального секретариата науки, технологий и инноваций Панамы", — цитирует ТАСС атташе посольства РФ в Панаме Сергея Лаврова

В своем слове посол России Борис Марчук напомнил об исторической важности первого полета в космос. Это продемонстрировало безграничность человеческих возможностей и стало одним из крупнейших научно-технических достижений XX века.

Агентство отмечает, что с 2011 года бюсты Гагарина появились в трех десятках стран мира.