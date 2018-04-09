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У Басты отсудили «Газгольдер»
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У Басты отсудили «Газгольдер» 

Вести.Ru 1 час назад
Бывшие компаньоны рэпера Басты (Василия Вакуленко) Денис Крючков и Юрий Булавинов отсудили у него права на товарные знаки «Газгольдер» и «Газгольдер-рекорд». Это не первый конфликт Басты с партнерами и не далеко не первый его проигрыш в суде, сообщает Федеральное агентство новостей.
Крючков и Булавинов владели долей в 35 процентов лейбла «Газгольдер», а Вакуленко контролировал 25 процентов. Еще 40 процентов принадлежат бизнесмену Евгению Антимонию.
Это не первый случай, когда Баста и Юрий Булавинов (ему посвящена песня рэпера «Застрахуй») не могут поделить имущество.
Ранее партнеры конфликтовали из-за внедорожника, на котором ездил музыкант. По документам машина была собственностью Булавинова, но Баста не хотел возвращать автомобиль.
Газгольдер — музыкально-торговая компания, под лейблом которой существует несколько проектов. Среди них московский клуб «Газгольдер», который был открыт в марте 2005 года в одном из старых зданий газового завода. В этом же помещении располагается студия Басты.
Денис Крючков — основатель «Газгольдера», арт-директор клуба, а также нескольких ресторанов, среди которых бар «Кружка». С 2005-го по 2008-й годы Крючков был продюсером проекта Вакуленко «Баста/Ноггано».
Ранее сообщалось, что в 2016 году Баста проиграл суд Децлу (Кириллу Толмацкому), которого резидент «Газгольдера» назвал в «Твиттере» «лохматым чмом» после того, как Толмацкий пожаловался на мешавший ему шум в клубе. Власти обязал Вакуленко выплатить Толмацкому 50 тысяч рублей за оскорбление.
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