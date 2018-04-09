У Басты отсудили «Газгольдер»

Крючков и Булавинов владели долей в 35 процентов лейбла «Газгольдер», а Вакуленко контролировал 25 процентов. Еще 40 процентов принадлежат бизнесмену Евгению Антимонию.

Это не первый случай, когда Баста и Юрий Булавинов (ему посвящена песня рэпера «Застрахуй») не могут поделить имущество.

Ранее партнеры конфликтовали из-за внедорожника, на котором ездил музыкант. По документам машина была собственностью Булавинова, но Баста не хотел возвращать автомобиль.

Газгольдер — музыкально-торговая компания, под лейблом которой существует несколько проектов. Среди них московский клуб «Газгольдер», который был открыт в марте 2005 года в одном из старых зданий газового завода. В этом же помещении располагается студия Басты.

Денис Крючков — основатель «Газгольдера», арт-директор клуба, а также нескольких ресторанов, среди которых бар «Кружка». С 2005-го по 2008-й годы Крючков был продюсером проекта Вакуленко «Баста/Ноггано».

Ранее сообщалось, что в 2016 году Баста проиграл суд Децлу (Кириллу Толмацкому), которого резидент «Газгольдера» назвал в «Твиттере» «лохматым чмом» после того, как Толмацкий пожаловался на мешавший ему шум в клубе. Власти обязал Вакуленко выплатить Толмацкому 50 тысяч рублей за оскорбление.