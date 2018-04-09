Воробьевы горы ждут победителей!

Уважаемые школьники и их родители, можно вздохнуть спокойно! Уравнения, исторические даты, грамматика — все задания 14-го сезона Всероссийской олимпиады школьников «Покори Воробьевы горы!» уже сданы и проверены, а впереди — торжественная церемония награждения. Поздравить лауреатов придут самые известные люди страны!

Уфе, Челябинске, Саратове, Железноводске, В этом году участие в соревновании приняли около 18 000 школьников со всей России , стран ближнего и дальнего зарубежья. В очный тур, который проходил на шести региональных площадках — в Кемерово Москве — прошли более 2 тысяч человек. Победителями и призерами заключительного этапа стали более 300 ребят.

Сейчас на сайте олимпиады уже можно увидеть списки лауреатов. Организаторы с радостью приглашают вас, наши дорогие участники, и ваших родителей на торжественную церемонию награждения, которая состоится завтра — 12 апреля в 15.00 в актовом зале Ломоносовского корпуса МГУ по адресу: Ломоносовский проспект, д. 27, корп. 1.

Дипломы вручат соорганизаторы олимпиады — ректор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова академик Виктор Антонович Садовничий и главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Николаевич Гусев , которые 14 лет назад приняли решение о создании проекта и определили его главные идеи — «Найти Ломоносовых в самых отдаленных уголках нашей родины». Всего за годы проведения ПВГ поучаствовать в олимпиаде смогли более 180 тысяч школьников, и у многих из них благодаря знаниям и воле к победе появилась возможность поступить в лучшие вузы страны, и, конечно же, в МГУ.

В четверг участников олимпиады поздравит Народная артистка России — ВАЛЕРИЯ. Ведущий церемонии — Артур ГАСПАРЯН . Гостей ждут памятные подарки, также можно будет оформить льготную подписку на газету «Московский комсомолец» по специальной цене на 2-е полугодие 2018 года: 800 рублей (получать газету вы будете 5 дней в неделю) и 900 рублей (свежий номер «КВ» будет с вами 6 дней в неделю).

Важно! Победителям и призерам, которые приедут получить диплом, необходимо будет пройти процедуру регистрации с 14.00 до 14.30 на первом этаже Ломоносовского корпуса.

Поздравляем вас! Новых вам побед и открытий!

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