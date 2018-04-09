Фестиваль науки КСТАТИ

С 25 по 28 апреля 2018 года в Екатеринбурге возвращается Фестиваль науки «Кстати», организованный информационным центром по атомной энергии при поддержке Госкорпорации «Росатом»

Осенью 2017 года Фестиваль «Кстати. Спираль эволюции» собрал на различных площадках более четырех тысяч увлечённых наукой горожан.

О равновесии и его поиске, важности дисбаланса и механизмов самоорганизации расскажут ведущие российские биологи, физики, экономисты, лингвисты и специалисты атомной отрасли. Участников Фестиваля ожидают научно-популярные ток-шоу, кинопоказы, лекции, мастер-классы и дискуссии с учёными.

Главные партнёры Фестиваля — Администрация Екатеринбурга, Уральский федеральный и экономический университеты, Свердловское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Российский союз молодых ученых». Информационную поддержку осуществляют Департамент информационной политики Губернатора Свердловской области и региональные СМИ.

Площадками Фестиваля станут книжный магазин «Пиотровский» в Ельцин Центре , Музей истории Екатеринбурга, исторический парк « Россия — моя история» и другие интересные городские пространства.

Вход на все мероприятия свободный, необходима предварительная регистрация. Программа Фестиваля будет доступна на сайте

28 апреля в ТЦ SILA VOLI молекулярный биолог Ирина Якутенко расскажет о силе воли и безволии

Изображение:

Адрес:

Текст адреса:

ул. 8 марта, 62 Центр карты:

56.825754067888575,60.602720500000004

Масштаб карты:

Координаты точки:

56.825754,60.602721

Дата:

с среда, апреля 25, 2018 по суббота, апреля 28, 2018

Стоимость:

Вход свободный

Количество просмотров: