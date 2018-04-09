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«Знаменке» — 80: молодежная газета отмечает юбилей
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«Знаменке» — 80: молодежная газета отмечает юбилей 

Мир24 1 час назад
Молодежной газете «Знамя юности» или, как ее ласково называют сами журналисты, «Знаменке» исполняется 80 лет, передает телеканал «МИР 24». Накануне праздника министр информации Беларуси Николай Карлюкевич вручил благодарности лучшим сотрудникам издания. Газета впервые вышла из печати 10 апреля 1938 года под названием «Сталинская молодежь». Свое нынешнее имя — «Знамя юности» — она получила уже после войны. Издание пользуется популярностью, только за прошлый год ее тираж вырос на 17 тысяч экземпляров.
«Нам звонят, нам пишут. И не только по «электронке», и бумажные письма до сих пор приходят. У нас налажена связь в социальных сетях. И читатели к нам обращаются не только с какими-то глобальными темами, чтобы мы рассмотрели на страницах газеты, но и с личным. Мы обязательно выезжаем и разбираемся», — рассказал главный редактор газеты «Знамя юности» Николай Мачекин.
В преддверии юбилея сотрудники издания решили устроить любимой газете кругосветное путешествие. Номер от 23 ноября 2017 года побывал в Париже, Калифорнии, Китае и сейчас отправился в обратный путь в Минск. Интересный факт: первые экземпляры газеты выходили без твердых знаков. Такой буквы в белорусской типографии просто не было.
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