ФАС запретило обнаженку: ресторану не дали накормить нудистов

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Челябинской области вынесло предписание одному из кафе города Златоуста . Сэндвич-бар, работающий под международным брендом, обязан удалить из своих соцсетей рекламу знаменитой «голой акции» конца 2017 года. Тогда — в декабре — заведение обещало обнаженным посетителям «завтрак, обед и ужин на всю семью бесплатно». В результате проверки ФАС, которая длилась ровно три месяца, акция была признана ненадлежащей рекламой и предметом для возбуждения административного дела.

— Антимонопольная служба признала, что данная реклама противоречит требованиям рекламного законодательства, поскольку содержит непристойные образы, — сообщил СМИ представитель ведомства. — Нахождение человека без одежды в общественным месте, в том числе в заведении общественного питания, неприемлемо с точки зрения нравственности и морали. Европейский суд по правам человека постановил, что появление в общественном месте в голом виде противоречит правилам хорошего тона в любом современном демократическом обществе и может оскорбить других людей.

За скандальную рекламу заведение может поплатиться административным штрафом. А само обнажение, как еще в декабре расценили юристы, может запросто быть расцененным как мелкое хулиганство. При этом администрация кафе считает акцию удачной. Кстати, среди жителей Златоуста нашлось несколько человек, решившихся прийти в кафе в плавках (за это полагался бесплатный большой бутерброд), и несколько отважившихся обнажиться полностью.

— Это трудно назвать акцией, скорее тут подходит название «инфоповод», — рассказала управляющая заведением Анастасия Телелюхина. — Посещаемость осталась прежней, но мероприятие привлекло подписчиков в наши соцсети и повысило их активность.

— Постоянно приходится придумывать что-то новое и искать успешный опыт у других заведений общепита, — рассказала «КВ» Анастасия, — Кстати, идея с «голой акцией» в виде инфоповода возникла после прочтения новостей об аналогичной акции в известных салонах сотовой связи.

Но после предписания УФАС в кафе решили быть осторожнее и утверждать планы акций ежемесячно.

Рискованный креатив в отечественной рекламе распространен уже достаточно давно. Классикой жанра стала кампания сети салонов связи, рифмовавшая торговую марку с непристойным глаголом в середине 2000-х годов. Примерно тогда же гнев общественности вызвала реклама пылесосов «Сосу за копейки». В последнее время этот тренд соединился с «хайповыми» технологиями продвижения в социальных сетях. Современными классиками этого жанра можно назвать маркетологов одного из ведущих сервисов по продаже авиабилетов, не стесняющихся обыгрывать все инфоповоды, вплоть до катастроф и политических новостей.

Ограничит ли решение челябинского УФАС подобную практику? Трудно сказать: однако куда более эффективной тактикой уже показал себя общественный остракизм со стороны тех же самых социальных сетей, на продвижение в которых такая реклама рассчитана. Пример — уже упомянутое агентство по продаже авиабилетов: после нескольких особенно громких скандалов посещаемость и продажи агентства заметно снизились, в результате чего политику продвижения пришлось пересмотреть.

Правда, дело «голого общепита» может иметь одно непредвиденное последствие. И даже уже имело бы, если бы у нас существовало прецедентное право. «Определение о том, что нахождение человека без одежды в общественном месте неприемлемо, может быть отнесено и к таким объектам, как стихийные нудистские пляжи, имеющиеся на всех побережьях страны, — рассуждает московский юрист Полина Милова. — С опорой на все тот же Европейский суд по правам человека можно вынести постановление об их закрытии. Тогда нудистские пляжи можно будет лишь организовывать на закрытой, частной территории — что лишает их львиной доли привлекательности для любителей этого вида отдыха».

Решающее слово в этом вопросе — за судом. Самое интересное — если в процессе судебного разбирательства выяснится, что обнаженных людей в общественном месте (то есть в кафе) на самом деле не было, а речь всего лишь о их (например, студийных) изображениях. А запрещать любое изображение «обнаженки» в общественном месте — значит вновь надевать на Давида Микеланджело из Пушкинского музея кальсоны.

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