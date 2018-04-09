В Сызрани отремонтируют старейшую больницу

В скором времени обновление ждет Сызранскую центральную городскую больницу — одно из старейших медицинских учреждений Самарской области . Она оснащена современным оборудованием, но трудиться в ней сложно. Отделения, а их 45, требуют капитального ремонта. С какого начнут и чему уделят особое внимание, узнавала Татьяна Пудова.

В коридорах вместо вентиляционных решеток — дыры. Заколоченные стены. Старая проводка. Ремонта в онкологическом отделении Сызранской центральной больницы не было больше полувека.

Несмотря на это, корпуса оснащены современным оборудованием. Больница обслуживает Сызранский, Шигонский и Октябрьский районы. Это около 200 тысяч человек. Работает 45 отделений.

Чтобы решить проблему, руководитель Сызранской администрации обратился к Дмитрию Азарову с просьбой выделить средства. По поручению главы региона из областного бюджета выделят 68 млн рублей — 60 уже в этом году и ещё 8 в следующем. Начнут капремонт с онкологического корпуса. Менять будут все — от покрытия пола, отделки стен до установки новой системы вентиляции и противопожарной безопасности.

Для удобства пациентов, говорят врачи, во время ремонта все отделения будут работать — без медицинской помощи жителей трех районов области не оставят.