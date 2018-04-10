В Сети обсуждают детские фото Ольги Бузовой

Отец известной телеведущей и певицы Ольги Бузовой внезапно решил вспомнить прошлое и поделился с подписчиками своего Instagram архивными детскими снимками дочерей. Он показал, как несколько лет назад выглядели Ольга и ее сестра Анна. В результате, Игорь Бузов вызвал неодоумение у пользователей выбором фотографий. Дело в том, что на одном из снимком Ольга и Анна позируют на камеру без топика или хоть какой-нибудь одежды, прикрывающей грудь.

Вот мои лапушки — Оля, Анюта. Сейчас пойдем на какой-то аттракцион, где все крутится — пол, потолок, гудит, трясется. Полная потеря пространственной ориентации. Ору: «Дочки, держитесь!» Я, что-то там грохнулся на пол, а дочкам понравилось. Оля, Аня, помните эту хохму? И потом дальше пошли кататься на каруселях. Не, я пас. Любите своих детей. От этого всё,

подписал Игорь Бузов данный снимок.

Публикация от Игорь Бузов (@ibuzov) 8 Апр 2018 в 1:22 PDT Папа, а где мой топик?

тут же поинтересовалась Ольга Бузова в комментариях.

Игорь Бузов дал аж два ответа на этот вопрос Ольги. «Где, где. А не знаю. Покатались на карусельках и побежали дальше купаться», — отметил он. А также добавил: «Оль, ты не представляешь, есть фотка, где ты в купальнике, крутая такая, а Анюта прикрывает полотенцем то, чего нет». Вспомнив о другом снимке, Игорь Бузов тут же решил показать и его своем подписчикам. На нем Ольга уже сидит в купальнике, талантливо позируя фотографу, а ее сестра Анна сидит на заднем фоне. Публикация от Игорь Бузов (@ibuzov) 8 Апр 2018 в 3:32 PDT Тем не менее, множество споров вызвала именно та фотография, на которой у девочек не прикрыта верхняя часть туловища. «В ее возрасте я была минимум в купальнике…», «А почему полуголые? Может не стоит такие фото выкладывать?», «У Бузовой ничего не меняется, сейчас тоже в одних трусах ходит», «На аттракцион? В таком виде? Полуголые? Ладно я понимаю дома, в своем дворе, но на аттракционы в таком виде…», «У родителей должно быть такое понятие, как стыд», — возмутилась часть подписчиков. Остальные решили защитить Ольгу и Игоря: «Ну что вы тут развели? Нету и нет. Значит, так посчитали нужным», «Этой фотографии столько лет, фото из детства, из другого времени. Подумаешь, дети без футболок. Кто-то вообще свои голые детские фотографии выставляет, и не только детские», «И правда раньше ведь так и ходили. Принимали воздушные ванны, чтоб тело дышало — говорила мама. Помню лет в 10 точно так бегала. И никто не слова не говорил, что не прилично». Кстати, показал Игорь Бузов Ольгу и совсем маленькой. Он поделился снимком, на котором Ольге около двух лет, а сам отец держит на руках младшую Анну.

Многие спрашивают меня, как я воспитывал своих дочек. Вот так, с любовью. Любите своих детей и своих родителей. А себя уже потом,

подписал снимок Игорь Бузов.