Отец показал голое фото Ольги Бузовой

Отец Ольги Бузовой поделился в Сети компроматом на своих дочерей. От собственных обнаженных снимков стало неловко даже привыкшей ко всему звезде «Дома-2».

Игорь Бузов опубликовал в своем Instagram несколько архивных фотографий, на которых запечатлены Ольга, ее сестра Аня и их отец. Взрослеющие девчушки позируют только в шортах.

Мужчина подписал под фото: «Вот мои лапушки — Оля, Анюта. Сейчас пойдем на какой-то атракцион, где все крутится — пол, потолок… гудит, трясется. Полная потеря пространственной ориентации. Ору: „Дочки, держитесь!“ Я, что-то там грохнулся на пол, а дочкам понравилось. Оля, Аня, помните эту хохму? И потом дальше пошли кататься на каруселях. Не, я пас. Любите своих детей. От этого все».

Публикация вызвала жаркую дискуссию в комментариях. Некоторые посчитали неприличным в таком относительно взрослом возрасте ходить топлес и набросились на Игоря Бузова с критикой. «Они голенькие? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)», «Кошмар еще и выставлять такое… Папа то сам в футболке а на девочек футболки не одеть? Им же не 2 года?», «Они что голые верхняя одежда нету что ли, не поняла я что то?», — писали возмущенные пользователи Сети.

Другие, наоборот, восприняли эту нелепую откровенность с юмором и встали на защиту главы семейства. «Хaxaxa какими же смешными бывают порой фото из детства, „в то время нормально было и без топика! (у самой полно таких фоток), это сейчас в 5 лет уже в купальниках раздельных). Очень крутая фото!“, „Груди нет же! У детей в этом возрасте нет такого понятия как стыд, на море редко бываете? Не видели разве там девочек лет 6 топлес?“ „у Бузовой ничего не меняется, сейчас тоже в одних трусах ходит а что постыдного?“, — смеялись в комментариях поклонники.

Такая откровенность родителя шокировала даже саму Ольгу Бузову. Она обратилась к родственнику: „Папа, а где мой топик“. На что тут же получила ответ родителя: „ну не досмотрели не додумали“.