Отец Ольги Бузовой выложил в Сеть фото обнаженной дочери

Фотографии обнаженных сестер Бузовых появились на страничке их отца в соцсети. Даже Ольга Бузова, привыкшая к скандальным ситуациям, смутилась, увидев свою интимную фотографию в Instagram собственного отца. Игорь Бузов опубликовал снимок, на котором он запечатлен со своими дочками. При этом из одежды на девочках-подростках только шорты.

«Вот мои лапушки — Оля, Анюта. Сейчас пойдем на какой-то аттракцион, где все крутится — пол, потолок… Гудит, трясется. Полная потеря пространственной ориентации. Ору: «Дочки, держитесь!» Я грохнулся на пол, а дочкам понравилось. Оля, Аня, помните эту хохму? И потом дальше пошли кататься на каруселях. Не, я пас. Любите своих детей. От этого всё», — подписал пикантный снимок Бузов.

Пользователи начали активно обсуждать фотографию. Некоторые возмутились таким видом девушек, другие же отнеслись к их внешнему виду с юмором. Сама же Ольга Бузова спросила отца в комментариях: «Папа, а где мой топик?». На это Игорь Бузов ответил кратко: «Не досмотрели, не додумали».

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что Ольга Бузова предстала перед поклонниками с голой грудью. Видео с откровенными кадрами появилось в «сторис» теледивы в Instagram. Предполагается, что она сняла его ночью, после своего концерта. В процессе съемки она захотела показать подписчикам своих собак, но в итоге продемонстрировала чуть больше, чем того требуют правила приличия. Восторг публики вызвали отнюдь не питомцы, а попавшая в кадр обнаженная грудь звезды.

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