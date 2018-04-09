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Полицейские нашли похищенную деревянную лошадку в квартире екатеринбургской поэтессы Веры Савинцевой
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Полицейские нашли похищенную деревянную лошадку в квартире екатеринбургской поэтессы Веры Савинцевой 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Полицейские нашли деревянную лошадку, которая 6 апреля исчезла из дендропарка возле УрФУ. В её похищении подозревали екатеринбургскую поэтессу Веру Савинцеву и её молодого человека, которые попали на камеры видеонаблюдения.
Сегодня вечером в квартиру к поэтессе на улице Блюхера пришли участковые. Деревянную лошадку нашли в одной из комнат. После этого подозреваемых доставили в отдел полиции, где они раскаялись и рассказали о том, что лошадь унесли для своего сына.
— У меня Лев попросил коня вездеходного, и у меня подсознательная сработала реакция, в тот момент, а не потому что я хотела украсть что-то. — сказала поэтесса, — я детей люблю! Я игрушки всегда отдаю в детдома. На первом этаже моего дома создана библиотека, куда я отдаю детские книги.
Напоследок Савинцева и её спутник попросили прощения у екатеринбуржцев.
— В отношении лиц, которые подозреваются в причастности к хищению лошадки, проводится продолжается проверка. После оценки ущерба будет дана правовая оценка их действиям, — сообщили в УМВД г. Екатеринбурга.
Напомним, деревянную лошадку в дендропарке своими руками построил 70-летний плотник Шакирьян Ахметов.
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