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Более 5,5 тыс. человек проголосовали в первую неделю за критерии оценки УК в Подмосковье
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Более 5,5 тыс. человек проголосовали в первую неделю за критерии оценки УК в Подмосковье 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Свыше 5,5 тысяч человек проголосовали на портале «Добродел» в первую неделю за критерии оценки управляющих компаний в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы регионального министерства ЖКХ.
«Твой дом — в твоих руках!» — под таким девизом в Московской области на портале «Добродел» проходит интернет-голосование жителей за критерии оценки управляющих организаций. В итоге будет сформирован актуальный, транспарентный рейтинг областных УК, управляющих общим имуществом многоквартирного жилого фонда.
«Прошла уже неделя и еще рано подводить итоги, тем не менее очевидна высокая активность наших жителей. По нашей информации, уже проголосовало более 5,5 тысячи зарегистрированных пользователей портала «Добродел», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгений Хромушин.
Голосование жителей на интернет-портале dobrodel.mosreg.ru за выбор ключевых критериев оценки УК проходит со 2 по 15 апреля включительно. По утвержденному регламенту, каждый пользователь может выбрать до семи из десяти представленных критериев, которые он считает обязательными для оценки управляющих компаний.
«Как и несколько дней назад, по-прежнему в лидерах такие критерии, как содержание дворовых территорий (86% проголосовавших), содержание подъездов (84%). 62% проголосовавших отдали свои предпочтения организации диспетчерского обслуживания через единые диспетчерские службы. Важно отметить, что если ни один из предложенных нами критериев жителям не подойдет, то у жителей есть возможность предложить свои критерии, на сайте «Добродел» такая опция имеется», — пояснил Хромушин.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил Хромушину создать понятный для жителей рейтинг УК.
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