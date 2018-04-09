Ученые объяснили эволюцию бровей социальными факторами

Выдающиеся вперед надбровные дуги ранних представителей трибы гоминини у современных людей сменились менее массивными, очень подвижными и покрытыми волосками бровями на почти безволосом лице. Подвижность бровей обеспечивает богатство мимики человека и способствует коммуникации, позволяя выражать эмоции. Благодаря разнообразию выражений лица и подвижным бровям мы легче понимаем друг друга.

У других представителей рода Homo брови были не похожи на наши. До сих пор наличие у них больших надбровных дуг объясняли двумя способами. Одни ученые утверждали, что толстая кость надбровной дуги заполняла пространство вокруг глазных впадин ранних гоминид, другие полагали, что прочная надбровная дуга защищала мозг от перегрузок во время сильных укусов. Авторы новой работы сканировали череп родезийского человека, жившего в период от 600 до 200 тысяч лет назад, которого сейчас большинство исследователей относят к виду гейдельбергских людей.

С помощью специального программного обеспечения для твердотельного моделирования ученые показали, что более тонкая и менее выдающаяся кость не страдала от нагрузок при укусах, поскольку на бровь ложится только малая часть нагрузки, приходящейся на челюсть. Первая теория также не подтвердилась: оказалось, что выступающие надбровные дуги не дают никаких конструктивных преимуществ.

Череп современного человека и череп Kabwe 1. 3D-реконструкции. Paul O'Higgins, University of York.

«Поскольку ни строение черепа, ни механические требования не были факторами, влияющими на эволюцию формы надбровных дуг, мы предположили, что такие факторы у родезийских людей были социальными», — поясняет один из авторов исследования, Пол О'Хиггинс (Paul O'Higgins), профессор анатомии из Университета Йорка. В статье ученые отмечают, что уменьшение надбровных дуг началось у наших предков около 100 тысяч лет назад. Этот процесс особенно ускорился примерно 20 тысяч лет назад, когда люди перешли от охоты и собирательства к сельскому хозяйству.

«Мы с вами — единственный выживший вид рода Homo. Наше выживание — во многом результат нашей способности понимать друг друга, общаться и создавать обширные социальные сети. Подвижные брови позволяют нам выражать сложные эмоции и понимать эмоции других, в том числе симпатию, — поясняет другой автор исследования, археолог Пенни Спайкинс (Penny Spikins). — Теперь, когда мы знаем, что эволюцией бровей у ранних гоминид управляли социальные факторы, легко предположить, что именно они сыграли большую роль в появлении у нас подвижных бровей, что, возможно, позволило нам выжить».