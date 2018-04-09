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Современные материалы увеличат срок службы автомобильных магистралей
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Современные материалы увеличат срок службы автомобильных магистралей 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
9 апреля в Москве стартовали масштабные работы по ремонту автомобильных дорог после зимы.
Сначала ремонт пройдет на некоторых участках внешней и внутренней стороны Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД). Также ремонтные работы проведут и на пересечении МКАД с Носовихинским шоссе. Позже обновление дорожного полотна продолжится на участках Третьего транспортного кольца, вылетных магистралях, объектах в Зеленограде и в Троицком и Новомосковском административных округах столицы.
— Ремонт будет вестись на дорогах, отслуживших свой гарантийный срок, который, в зависимости от нагрузки, составляет от трех до семи лет, — рассказал руководитель ГБУ «Автомобильные дороги» Александр Орешкин.
— Кроме того, планируется установить более одной тысячи километров нового борта и нанести 52,5 тысячи километров дорожной разметки. Силами «Автомобильных дорог» в этом году отремонтируют около 10 миллионов квадратных метров асфальтового полотна. При этом будет задействовано более 3 тысяч единиц спецтехники и около 8 тысяч квалифицированных специалистов, — уточнил Александр Орешкин.
По его словам, ремонт не окажет негативного влияния на дорожно-транспортную ситуацию в Москве. При проведении работ на крупных трассах планируется оставлять участки для движения транспорта, а на небольших улицах, как и в прошлом году, движение перекроют только в ночное время суток.
В этом году при ремонте дорог применяются современные материалы: при укладке асфальта рабочие будут использовать специальную битумную ленту, а также новый прокладочный материал, который в полтора раза, с 80 до 120 лет, увеличивает срок службы гранитного бортового камня.
Напомним, всего столичные коммунальщики в этом году отремонтируют 17 миллионов квадратных метров асфальта.
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