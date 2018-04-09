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Представлен новый формат JPEG XS для виртуальной реальности, дронов и автономных автомобилей
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Представлен новый формат JPEG XS для виртуальной реальности, дронов и автономных автомобилей 

Hi-News.ru 1 час назад
Фото: Hi-News.ru
Joint Photographic Experts Group (JPEG), международный комитет под руководством профессора EPFL, представил новый формат JPEG XS. Он позволяет сжимать изображения, используя меньше энергии, и отправлять высококачественные изображения через сети с низкой задержкой вроде 5G. JPEG XS найдет применение в таких областях, как виртуальная реальность, дополненная реальность, космическая визуализация, самоуправляемые автомобили и профессиональное редактирование фильмов.
Почему пользователей гарнитур виртуальной реальности тошнит? Одна из причин — latency, или задержка, практически неощутимое количество времени, которое нужно, чтобы изображение изменилось в ответ на движение головы пользователя. Эксперты JPEG представили новый стандарт сжатия изображений, который может решить эту проблему. Работу проводила группа Тураджа Эбрахими, профессора школы инженерии (STI) EPFL.
С JPEG XS изображения и видео смогут поддерживать высочайший уровень качества, благодаря упрощению и ускорению процесса сжатия — и это будет означать также энергоэффективность. Сжатые файлы будут больше, но это не проблема для широкополосных сетей передачи данных вроде Wi-Fi или 5G: задача поставлена так, чтобы передавать файлы, а не хранить их на смартфонах или других устройствах с ограниченной памятью.
И это значит, что вы сможете использовать свой смартфон, планшет или компьютер для проецирования фильма HD или видеоигры на большой экран почти мгновенно. Не нужно будет никаких кабелей, а качество картинки будет чрезвычайно высоким.
«Впервые в истории кодирования изображений мы стали сжимать меньше, чтобы обеспечить лучшее сохранение качества, и сделали этот процесс быстрее и эргономичнее», говорит профессор Эбрахими. «Мы хотим быть умнее в том, что делаем. Идея в том, чтобы задействовать меньше ресурсов и распоряжаться ими мудрее. Это настоящая смена парадигмы».
JPEG-сжатие, которое было популярным на протяжении последних 25 лет, обыкновенно уменьшает размер файла изображения на десять порядков. Процесс сжатия разрабатывался так, чтобы изображения можно было хранить в камерах с ограниченным объемом памяти и легко передавать через сеть. Однако приходят новые задачи, новые приложения, более эффективные сети передачи данных и технологические достижения. Стандарт JPEG XS сжимает файлы на шесть порядков и не обязательно заменит популярный формат JPEG. Он просто найдет другое применение, а их будет очень много.
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