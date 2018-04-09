В Химках разрабатывают проект водного сообщения с Москвой

Подмосковные Химки могут соединить с Москвой с помощью организации речного пассажирского маршрута, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Вопрос создания маршрута прорабатывает администрация муниципалитета, министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области , «Канал имени Москвы» и другие профильные ведомства. Принимает активное участие в решении данного вопроса также руководство ЖК «Маяк» и жители.

«Создание такого маршрута позволит не только улучшить дорожно-транспортную ситуацию и снизить нагрузку движения в сторону Москвы, но также соединит две части городского округа — район Старые Химки и микрорайон Левобережный. Как отмечают представители администрации муниципалитета, создание данного маршрута находится в активной стадии разработки», — говорится в сообщении.

Работа проводится в рамках реализации плана мероприятий по развитию внутреннего водного транспорта Московского региона, разработанного АНО «ДМТУ» по поручению координационного совета по развитию транспортной системы Москвы и Московской области.

«В планах сделать сообщение регулярным, особенно актуальным данное направление будет в летний период. Кроме того, рядом с причалом будет организована перехватывающая парковка, где жители смогут оставлять свои автомобили и далее пересаживаться на речной транспорт», — прокомментировала заместитель главы администрации городского округа Химки Елена Дегтева