Умение адаптироваться как залог успеха

На десятилетнем горизонте ключевым профессиональным качеством специалиста станет умение управлять переменами, а также быстро и точно адаптироваться к меняющимся экономическим и социальным условиям. Такие кадры и станут основой модернизирующейся экономики Москвы — современной, сильной и технологичной.

Очень важно со школьной скамьи наглядно показывать ученикам, какие профессии и почему в настоящее время являются востребованными в городе. Кроме того, необходимо рассказывать о тонкостях специализаций, а также давать возможность «попробовать на вкус» ту или иную специальность.

Сегодня в столице на базе школ функционируют различные профклассы: среди них инженерные, академические, медицинские, а также успешно реализуется проект «Московской предуниверсарий». Это большая работа по вовлечению ребят в мир разносторонних профессиональных практик. Такие методы обучения позволяют на ранних этапах выявлять, развивать и формировать высококлассных специалистов для разных отраслей экономики будущего. Наиболее перспективными направлениями ближайшего десятилетия, на мой взгляд, станут современное промышленное производство, научные исследования и разработки, IT-сфера.

Москва развивает новую высокотехнологичную и инновационную городскую промышленность, которая получает существенную поддержку: налоговые и иные льготы в обмен на инвестиции.

Наши усилия дают результаты: в инновационных отраслях московской экономики наблюдается рост по ключевым показателям: количеству занятых, заработной плате, объемам экспорта.

Не меньше возможностей открывает город перед теми, кто начинает в Москве собственное дело. Город, который на сегодня является крупнейшим потребительским рынком Европы, максимально упростил процедуры, связанные с запуском бизнес-проектов любого уровня. Стать индивидуальным предпринимателем в столице можно за пять дней, а простая и понятная патентная система позволяет вести свое дело без бумажной волокиты. Показательная цифра: за последние семь лет количество индивидуальных предпринимателей выросло в Москве на семьдесят процентов.

Глобальные информационные потоки и быстрые технологические перемены абсолютно во всех сферах жизни заставляют уже в процессе обучения в школе научиться адаптировать полученные компетенции к меняющимся условиям, а также не бояться принимать вызовы времени и отвечать на них.