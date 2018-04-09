Страшно оставлять детей: в Дубне разрушается дом

В Дубне разрушается дом номер 18 по улице Понтекорво. Трещины проходят через все девять этажей здания. Местные жители бьют тревогу и уверены ‐ ситуация ухудшается с каждым днем. Специалисты МЧС провели обследование многоэтажки.

Здание буквально трещит по швам. Новые разломы в стенах многоэтажки, по словам местных жителей, появляются каждые сутки. Кирпичи осыпаются. Так называемые маяки, которые устанавливают для мониторинга ситуации, тоже показывают неутешительные результаты.

Апрель месяц, видимо, начинается таяние. Мы слышим треск, причем слышат практически все жильцы, независимо от этажей. Нам действительно просто очень страшно находиться в своих квартирах. У нас очень много детей проживает, у нас проживают пенсионеры. То есть не бывает такого, чтобы никого не было дома. В каждой квартире

кто-то присутствует. Уходя на работу, нам страшно оставлять своих детей дома

— Эльвира Левитченкова, председатель совета дома.

Собственный дом перестал быть крепостью для местных жителей год назад. Тогда

из-за трещины в стене в одной из квартир пропало электричество — оборвалась проводка. Это стало первым тревожным знаком. Дальше — хуже. Оказалось, что проходит этот разлом по всем девяти этажам здания. С тех пор длится череда обращений жильцов к коммунальщикам и чиновникам разного уровня. В управляющей компании все это время следили за ситуацией.

Мы начали детально изучать этот вопрос, начали следить за этими трещинами, поставили маяки, завели журнал по маякам, по наблюдениям за маяками, и когда увидели уже, что в этом году эти трещины начали расти, маяки начали лопаться, начали появляться новые трещины, мы обратились в администрацию Дубны, чтобы они сделали экспертизу

— Дмитрий Чихалов, генеральный директор управляющей компании.

Дом осматривают и местные жители. Сейчас, по их оценкам, ситуация усугубляется с каждым днем. Жильцы уверены — пускать ее на самотек просто опасно.

Трещины очень большие, даже особенно по чердаку, по которому проходишь, было видно, что металл, который на парапете лежит, он разошелся. С улицы было видно. Сейчас, конечно, его подвинули, стало

по-другому

смотреться, но нам не нравится. Потому что каждую ночь люди в 3–4 выходят, потому что идет обсыпка штукатурки, лестница отходят от стен

— Евгений, местный житель.

Жильцов, бьющих тревогу, наконец, услышали. В дом приехали сотрудники МЧС с мобильным диагностическим комплексом. Специальное оборудование позволяет оперативно оценивать состояние дома и сделать выводы о том, насколько опасно жить в здании с такими повреждениями. От грунта до верхней части дома — высокоточные геодезические, геофизические, ультразвуковые прочностные измерения. Характерного треска кирпича, говорящего о серьезных деформациях, специалисты не зафиксировали.

Изменения в наших кривых — тоже этого не заметил. Потом мы сравнивали поврежденный блок, который деформируется с соседними блоками, и большую разницу мы не увидели. Есть разница, но огромной разницы мы не увидели. Поэтому в совокупности мы сделали такой вывод, что можно находиться в этом здании на данный момент, но обязательно нужно дополнительно проводить наблюдения

— Геннадий Нигметов, ведущий научный сотрудник ВНИИ ГОЧС.

Эту проверку инициировали сотрудники городской администрации. Для местных жителей, которые не могли без опаски проводить время в собственных квартирах, ее результаты стали аргументом хотя бы немного успокоиться.

Основную комплексную экспертизу собираются провести в мае на деньги из городского бюджета. Пока же планируют периодически проводить дополнительный мониторинг состояния здания, чтобы контролировать ситуацию.

Предполагаю, что на следующей неделе мы нанесем визит в Министерство ЖКХ с тем, чтобы включить этот дом в специальный фонд по капитальному ремонту. Не тот, который планируется из года в год, а тот, который называется оперативным, необходимым, срочным и так далее. Средства на это в фонде капитального ремонта специально закладываются. Деньги на это всегда есть

— Евгений Штейн, и. о. главы Дубны.

Если дом все-таки

войдет в программу срочного капитального ремонта, укреплять и восстанавливать его начнут уже в ближайшее время.