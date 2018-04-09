Среди чиновников Крыма прячутся предатели

Руслан Бальбек. Крымских чиновников необходимо проверить, в том числе, с помощью полиграфа на наличие имущества за рубежом, в частности, на Украине . С такой идеей выступил депутат Госдумы от Крыма

«Крымских чиновников необходимо в кратчайшие сроки проверить на предмет наличия имущества на Украине и в принципе за рубежом. Госслужащие, у которых эти факты подтвердятся, могут стать объектами вербовки иностранных спецслужб. Госслужащие должны пройти собеседование на полиграфе», — цитирует депутата РИА Новости

По мнению Бальбека, у некоторых чиновников имущество записано на родственников или родителей, таким образом завтра эти люди могут оказаться в «финансовой ловушке».

«Угроза потерять недвижимость или бизнес за пределами Крыма может стать главным фактором на пути к предательству своей страны. Ну а если откроются факты, что госслужащий не указал все источники своих доходов, в том числе за рубежом, то нужно в принципе вносить изменения в кадровую политику. Что называется, ничего личного, только логика и факты», — заявил он.

Член Бюро президиума партии «Родина» , директор Института свободы Федор Бирюков напоминает, что по федеральному законодательству, которое также, естественно, распространяется на Республику Крым и Севастополь , высокопоставленным чиновникам и так запрещено владеть недвижимостью и активами за рубежом.

— Также чиновники обязаны декларировать свои доходы. И если эти нормы по каким-то причинам не работают в Крыму, это вопрос к руководству субъекта Федерации, вопрос степени эффективности управления и контроля за соблюдением законности на данной территории. Полагаю, аналогичные случае могут иметь место и в других регионах.

Что же касается возможности вербовки таких чиновников с «двойным дном» украинскими или иными иностранными спецслужбами, это вполне вероятно. И тут озабоченность крымского депутата вполне понятна. И нужно согласиться, что в нынешних экстремальных внешнеполитических условиях действительно необходим принципиально новый подход к кадровой политике государства. Президент Путин ведёт страну новым курсом. Это курс на национальный прорыв, требующий максимального напряжения всех сил государства и общества. Поэтому в госструктурах должны работать профессионалы-патриоты, а не индивидуалисты-бизнесмены или аферисты. Необходима «великая кадровая революция сверху», к которой давно призывает партия «Родина». Об этом же постоянно говорит наш национальный лидер. И Госдуме нужно наконец-то консолидировать все свои законотворческие ресурсы, чтобы обеспечить законодательную базу этой «кадровой революции сверху», помочь президенту провести эффективную реформу госуправления.

«СП»: — Как выявлять этих чиновников с «двойным дном»? Оправдано ли применение полиграфа?

— Есть множество способов узнать достоверную информацию о финансовом и имущественном положении чиновников. Существует целая система надзорных органов, которая должна заниматься этим в постоянном режиме. Что же касается полиграфа — это такая модная сейчас тема, скорее — популистская, нежели реалистичная. Если всех, абсолютно всех госслужащих прогнать через «детектор лжи», это займёт уйму времени. Которого на самом деле не так много. Полиграф можно оставить как демонстративный элемент «кадровой революции» для каких-то показательных случаев. Но весь массив работы по очистке госаппарата от случайных людей и откровенных предателей должен носить системный характер, с использованием гораздо более эффективных и надежных инструментов, нежели пресловутый детектор лжи. И в первую очередь нужны новые кадры, свободные от порочных коррупционных или экономических связей как внутри страны, так и за ее пределами.

Главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов считает, что шансов на то, что это предложение будет в итоге принято, не много.

— Нужно вносить изменения в законодательство, и замотать это дельное в общем, предложение очень просто. В Думе и правительстве полно людей, кому проверку на полиграфе ни за что не пройти.

«СП»: — Почему сейчас этим озаботились? Противостояние с Западом, санкционная война идут уже не первый год…

Озаботились сейчас, потому что Бальбеку идея пришла в голову. Не пришла бы, так и не озаботились. Конечно крымских чиновников нужно очень внимательно проверять на лояльность. Но у нас ведь как? Крикнул, что любит Путина больше мамы, вступил в «Единую Россию» — и вот уже российский патриот со справкой. А тут как с КПСС — все предатели советской власти из самых крикливых активистов.

«СП»: — Действительно ли в Крыму много чиновников, имеющих имущество за границей, в частности, на Украине? Почему именно по Крыму решили поднять вопрос?

— Крым с 1954 года в составе Украины, вполне естественно, что у людей может быть украинская недвижимость. Это еще совсем не преступление. Преступление — это легализация неправедно нажитого через приобретение недвижимости. Вот купите квартиру хоть в Москве — вас никто и никогда не спросит, откуда деньги. А через три года на такой вопрос можете смело отвечать — забыл! Ну а Москва или Киев — какая разница?

«СП»: — Насколько велик масштаб проблемы в целом по стране?

— Это общенациональная проблема, и пока не будет принято законодательство о контроле за расходами граждан, не будет полностью ратифицирована конвенция о противодействии коррупции, дело не сдвинется.

«СП»: — Какого масштаба может достигнуть эта кампания? Не станет ли это инструментом давления на неугодных чиновников? Не превратиться ли в «охоту на ведьм»?

— Я бы только приветствовал такую охоту на ведьм. Если бы ведьмы были реальны, на них ведь нужно было охотиться? Ну а коррумпированные чиновники ведь реальны…

— Качество госаппарата в Крыму ниже чем в других регионах России , поскольку его костяк составляют люди, работавшие при украинской власти, — считает эксперт Центра политического анализа Андрей Тихонов

— Конечно, среди них тоже есть честные профессионалы, но в целом вопросы по качеству управления стоят очень остро именно из-за дурного украинского наследства. Аппарат в Крыму надо чистить и сейчас время для этого пришло. Бывшие украинские чиновники уже не смогут устроить саботаж, в Крыму укрепилась российская государственность. Просто раньше ворошить это осиное гнездо было достаточно опасно из-за возможного паралича управления полуостровом.

«СП»: — В других регионах эта проблема менее актуальна?

— В остальных регионах России нет чиновников, служивших другому государству (ну, кроме СССР), поэтому претензий к ним меньше и по уровню профессиональной культуры, и по уровню патриотизма.

А что касается крымских госслужащих, то, несмотря на то, что в Киеве они считаются преступниками, украинские власти могут сознательно сохранять их активы как средство давления на них. Таким образом Киев может тешить себя иллюзиями о формировании пятой колонны в Крыму.

«СП»: — И все же «детектор лжи». Не слишком ли круто? Будет ли он эффективен?

— Полиграф активно используется при найме на работу частными компаниями. Если в его эффективности убеждены умеющие считать деньги бизнесмены, то почему государство не может применять полиграф в своих интересах?

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