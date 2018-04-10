Виталий Портников: «черный понедельник» доказал, что Запад может больше

«Черный понедельник» на российских биржах продемонстрировал: настоящие санкции Запада способны обвалить «путиномику» без всякого колебания нефтяных цен Падал рубль, падали акции ведущих компаний, бежали инвесторы — а нефтяные цены даже росли. При этом стоит заметить, что от самоуверенности российских руководителей не осталось и следа.

Премьер-министр Дмитрий Медведев пообещал помочь пострадавшим — очевидно, за средства государственного бюджета. А пресс— секретарь Путина Дмитрий Песков назвал санкции «вопиющим попранием всего и вся». Возникает вопрос — а почему же именно эти санкции? А предыдущие не были попранием?

А потому, что это — настоящие санкции против настоящих олигархов.

Против той системы, которая выстроена Борисом Ельциным и сохранена Владимиром Путиным — системы мафиозно-олигархического государства. У этого государства есть свои «авторитеты» — такие, как Дерипаска или Вексельберг. И свои государственнообразующие компании. Американские санкции затронули именно их. И ясно, что процесс может быть продолжен, его фигурантами станут другие олигархи и компании.

И в этом случае Российское государство лишится своей главной функции — защитника олигархических интересов.

Можно, конечно, сказать, что Путин больше не хочет защищать эти интересы, что он как раз заинтересован в том, чтобы деньги толстосумов вернулись в Россию. Но, с другой стороны, зять Путина Кирилл Шамалов (его считают распорядителем путинских ресурсов) — тоже фигурант санкционного списка. И он — олигарх, а не сотрудник прокуратуры или Следственного комитета

И сам Путин, по сути — тоже олигарх. И тоже заинтересован в сохранении существующей системы. Системы, которая сводится к простой формуле: воруем в России, вкладываем и живем на Западе. Для Путина и других чиновников, конечно, жить на Западе — не главное. Но главное — вкладывать, хранить и приумножать. Россия для этого явно не приспособлена.

Американские санкции оказались ударом по этой системе. Можно, конечно, создавать новую, герметически закрытую. Но будет ли она эффективна, прокормит ли население. И главное — а зачем такая система нужна олигархам — тем, чьи интересы защищают государство и Путин?

В Кремле не исключают, что Путин встретится с пострадавшими и объяснит, зачем. Но пока что Роман Абрамович отправился не в Россию, а в США . И это тоже о многом говорит.

Возможно, если бы Запад действовал также решительно сразу же после аннексии Крыма , многое удалось бы предотвратить. Политика умиротворения агрессора никогда не приводила к положительным результатам — не привела и на этот раз.