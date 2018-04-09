«Черный понедельник»: США обвалили рубль и разорили Россию

Новые обвинения в адрес РФ со стороны США , заявивших об ответственности Москвы за химудар в Сирии , обвалили российскую валюту.

Всего за три часа торгов, из-за риска введения новых санкций, курс доллара на Московской бирже подскочил на 1,65 рубля — рекордный рост с мая 2016 года. Сделки с расчетом завтра проходили по 59,8175 рубля за доллар, а зафиксированный биржей курс стал максимальным с ноября прошлого года. Курс евро превысил 73 рубля впервые с сентября 2016-го.

По мнению аналитиков, крупные западные инвесторы спешно распродают российские гособлигации, в которые они вложили $22 млрд за последние два года, и выходят из рубля.

В результате на фондовом рынке произошел обвал. К 13.11 мск индекс Московской биржи, отражающий стоимость 46 крупнейших российских компаний, рухнул на 9,31%. Входящие в него бумаги суммарно подешевели на 834 миллиарда рублей, поставив рекорд с 3 марта 2014 года, когда парламент Крыма объявил о проведении референдума о присоединении полуострова к России.

Индекс РТС, отражающий долларовую стоимость бумаг, рухнул на 10,55% и потерял $18 млрд капитализации с начала дня.

Акции «Роснефти» рухнули на 8,2%, а капитализация компании сократилась на 380 млрд рублей. Бумаги «Газпрома» обвалились на 6,65%, а в ходе сессии опускались до минимальной с ноября прошлого года отметки — 128,19 рубля за штуку.

По мнению Bloomberg , иностранные инвесторы расценили заявления властей США как сигнал к выходу не только из компаний, подпавших под санкции, но и вообще из всех российских акций. Инвесторы боятся, что любая российская компания может оказаться в «черном списке» Минфина США , и закрывают лимиты на акции РФ, считая их токсичными активами.

Премьер РФ Дмитрий Медведев созвал экстренное совещание с вице-премьерами, в ходе которого поручил кабмину подготовить варианты поддержки отечественных компаний, подпавших под новые санкции США. «Это касается и металлургов, и энергетического сектора, и торговли продукцией оборонно-промышленного комплекса», — уточнил премьер.

Впрочем, падение рубля и российских акций это не остановило.

Что теперь ждет рубль, какие последствия «черный понедельник» будет иметь для экономики РФ?

— Чем дальше, тем ярче линия, которую США и Запад в целом намерены проводить в отношении России, — отмечает президент Союза предпринимателей и арендаторов России Андрей Бунич. — Думаю, ввод санкций по любому поводу превратится теперь в постоянно действующий механизм поддержания напряженности. Чтобы российские бумаги были под вопросом, чтобы российским компаниям труднее было рассчитываться в западных банках, сложнее торговать, проводить переговоры, выстраивать отношения с иностранными партнерами. По большому счету, чтобы дать понять: все, что связано с Россией — опасно и сложно, и лучше вообще не иметь с ней дел.

Я считаю, тактика Запада заключается в том, чтобы сделать из России полноценное государство-изгой. Чтобы вкладывать деньги в нашу экономику могли только исключительно рискованные инвесторы, каких немного, а 99,9% инвесторов считали, что в России можно погореть — и в торговле, и в финансовой сфере, и в области технологий.

Замечу, перемен к лучшему ждать не приходится. К президенту США Дональду Трампу , напомню, пришел новый советник по нацбезопасности — признанный «ястреб» Джон Болтон . Скорее всего, с его подачи Вашингтон только добавит санкций — на этот раз по поводу Сирии. А дальше наверняка найдется еще повод для ужесточения санкционного режима.

«СП»: — И где предел в этом ужесточении?

— На мой взгляд, американцы вводят санкции, прежде всего, по коммерческим причинам — им это выгодно. Это значит, даже путем уступок Россия не сможет ослабить санкционное давление. Непонятно, что она должна уступить и где, чтобы США прекратили эскалацию.

Американцы — для меня совершенно ясно — взяли курс на максимальное сокращение участия России в мировых финансах и мировой торговле, и на максимальный захват освобождающегося места на мировых рынках. При таком раскладе Вашингтону уступки Москвы просто не нужны.

Американцам, к примеру, даром не нужен Донбасс — они только для вида говорят, что Россия якобы его захватила. Если теоретически представить, что какие-то полоумные российские либералы скажут, что готовы Донбасс уступить, американцы, уверен, сорвут все договоренности, и все равно сделают по-своему.

То же касается Сирии, и далее по списку. На мой взгляд, внешнеполитических вариантов решения вопроса санкций в принципе не существует. Иначе потом США потребуют, чтобы в придачу к начальным уступкам мы отдали, допустим, Калининградскую область , потом Курильские острова, а потом и несколько областей Центральной России.

Требования, я считаю, могут увеличиваться до бесконечности.

«СП»: — Что делать Кремлю в такой ситуации?

— Признать, что Россия попала в период системного противостояния с западными странами, и перестроить российскую экономику в соответствии с новыми обстоятельствами.

Российская власть должна была еще раньше перестроить экономику, но не делала этого. Однако теперь по-другому вообще невозможно. Просто потому, что Запад начал вести себя уже совершенно разнузданно.

«СП»: — Почему известие о новых санкциях вызвало обвальное падение российских активов?

— То, о чем я говорю, понимают и инвесторы. Они чувствуют, что санкции против РФ — это долговременный курс, серьезная политическая линия США, с которой их союзники будут вынуждены считаться. Да что союзники — все, кто занимается бизнесом, иначе они рискуют попасть под удар и потерять деньги.

Инвесторы, после расширения 6 апреля «черного списка» Минфина США в ответ на «разнообразную злонамеренную деятельность РФ» поняли, что ситуация более чем серьезна — только и всего. Чего стоит сама формулировка в сообщении американского ведомства, в которой нет ни намека на дипломатию.

Неудивительно, что в такой ситуации инвесторы начали сбрасывать российские активы. В результате, открылась жуткая картина.

Оказалась, что вся металлургическая промышленность, контролируемая новым фигурантом «черного списка» Олегом Дерипаской , стоит меньше $5 млрд, и международные рынки для нее потеряны. Зато долговая нагрузка у этих компаний — чуть ли не $12 млрд И теперь получается, все мы, граждане РФ, должны заплатить из собственного кармана, чтобы наши госбанки перекредитовали Дерипаску, дабы он мог избежать технического дефолта.

«СП»: — А что нужно делать во-вашему?

— Идти тогда уж по пути настоящего дефолта, и национализировать металлургические предприятия. Это более правильно, я считаю, чем помогать олигархам, которые довели ситуацию до ручки. Они вывезли деньги из страны, подставили Россию — а мы будем им помогать? Это нелепость!

Помогать надо уже другим — передавать металлургические предприятия в другие руки, и разбираться, что их прежние владельцы натворили. Потому что в результате именно их деятельности произошло то, что произошло. Не вывозили бы они деньги годами — может, и ситуация была бы другая.

И еще неизвестно, не являются ли наши олигархи партнерами спецслужб Запада в игре против России. Потому что кто его знает, какую роль они на самом деле играют.

Повторюсь, я считаю, компании олигархов нужно сейчас национализировать, а с их долгами разбираться. Возможно, нужно сформировать долговое агентство, и передать ему все эти долги для разбирательства. Не исключаю, что некоторые долги могут быть поддельными, и не по всем нужно платить.

«СП»: — Что будет теперь с рублем?

— В том, что рубль несколько опустился, нет ничего удивительного. Усилиями денежных властей РФ рубль, я считаю, в течение как минимум трех последних лет надувался, как и некоторые российские активы. Именно это обстоятельство, на мой взгляд, позволяло офшорным спекулянтам выкачивать огромные деньги из России.

В новых условиях, я считаю, удерживать финансовую стабильность будет намного труднее. Деньги, которых у нас и так немного, придется тратить и на финстабильность, и на помощь структурам, которые попали в сложное положение по своей вине (и которые прибыль стране, тем не менее, не вернут).

А ведь нам нужно финансировать и военно-промышленный комплекс, и социальную сферу, и инфраструктурные проекты, потому что с инфраструктурой в России просто беда.

Получается, мы попадаем сейчас в очень сложную ситуацию. И с нынешней экономической политикой, я считаю, выйти из нее просто невозможно. Если не поменять экономический путь, России останется только сдаться — потому что Запад не остановится.

Падение на бирже: Эксперты высказались о возможном дефолте «Русала» Олега Дерипаски

Новости курса валют: Центробанк резко поднял курс доллара и евро на десятое апреля