Оптимизм малого бизнеса США на минимуме за 5 месяцев

Москва , 10 апреля — «Вести. Экономика». Настроения среди малого бизнеса в США ухудшились в марте. Меньше владельцев компаний заявили, что ожидают улучшения условий для бизнеса в ближайшие месяцы, пишет Bloomberg

Фото: EPA/PETER FOLEY

Планы расширения бизнеса и ожидания относительно продаж также ослабли. В результате индекс делового оптимизма малого бизнеса снизился до 104,7 пункта, достигнув 5-месячного минимума, показали данные Национальной федерации независимого бизнеса (NFIB).

В феврале индикатор настроений повысился до 107,6 пункта. Это второй максимальный показатель за 45-летнюю историю исследования.

Несмотря на снижение, индекс остался вблизи рекордно высокого уровня, и в докладе содержатся некоторые позитивные сигналы для экономики.

Индикатор, отражающий динамику прибыли, был вторым по величине с 1987 года. Доля владельцев малого бизнеса, сообщивших о повышении средних отпускных цен, увеличилась в марте.

Тем не менее, восемь из 10 компонентов, составляющих индекс, снизились в прошлом месяце. Определенную роль в этом могло сыграть введение пошлин на сталь и алюминий, а также обострение риторики американских и китайских чиновников относительно предлагаемых торговых мер.

Как сообщали «Вести. Экономика», в марте президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о введении пошлин на импорт стали и алюминия в размере 25% и 10% соответственно. В ответ на это Пекин ввел пошлины на американские фрукты, женьшень, орехи, вино и свинину.