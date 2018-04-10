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Оптимизм малого бизнеса США на минимуме за 5 месяцев
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Оптимизм малого бизнеса США на минимуме за 5 месяцев 

Вести Экономика 37 минут назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 10 апреля — «Вести. Экономика». Настроения среди малого бизнеса в США ухудшились в марте. Меньше владельцев компаний заявили, что ожидают улучшения условий для бизнеса в ближайшие месяцы, пишет Bloomberg.
Фото: EPA/PETER FOLEY
Планы расширения бизнеса и ожидания относительно продаж также ослабли. В результате индекс делового оптимизма малого бизнеса снизился до 104,7 пункта, достигнув 5-месячного минимума, показали данные Национальной федерации независимого бизнеса (NFIB).
В феврале индикатор настроений повысился до 107,6 пункта. Это второй максимальный показатель за 45-летнюю историю исследования.
Несмотря на снижение, индекс остался вблизи рекордно высокого уровня, и в докладе содержатся некоторые позитивные сигналы для экономики.
Индикатор, отражающий динамику прибыли, был вторым по величине с 1987 года. Доля владельцев малого бизнеса, сообщивших о повышении средних отпускных цен, увеличилась в марте.
Тем не менее, восемь из 10 компонентов, составляющих индекс, снизились в прошлом месяце. Определенную роль в этом могло сыграть введение пошлин на сталь и алюминий, а также обострение риторики американских и китайских чиновников относительно предлагаемых торговых мер.
Как сообщали «Вести. Экономика», в марте президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о введении пошлин на импорт стали и алюминия в размере 25% и 10% соответственно. В ответ на это Пекин ввел пошлины на американские фрукты, женьшень, орехи, вино и свинину.
Кроме того, на прошлой неделе США обнародовали список импортируемых из Китая товаров на сумму около $50 млрд, на которые планируется ввести пошлины в размере 25%. Китай пообещал ввести ответные пошлины в размере 25% на 106 видов американских товаров, включая соевые бобы, автомобили и химикаты, на сумму до $50 млрд в год.
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