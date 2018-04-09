Власти Подмосковья и «РВМ Капитал» заключили соглашение о сотрудничестве 

В Подмосковье признали целесообразным заключение соглашения о сотрудничестве властей региона с компанией «РВМ Капитал» в различных сферах, среди которых здравоохранение, туризм и спорт, соответствующее распоряжение правительства Московской области есть в распоряжении РИАМО.
«Признать целесообразным заключение соглашения о сотрудничестве между правительством Московской области и закрытым акционерным обществом «Инвестиционная группа „РВМ Капитал“, — говорится в документе.
Предметом соглашения является информационно-консультационное сотрудничество правительства Московской области и „РВМ Капитал“ по вопросам привлечения внебюджетных инвестиций для осуществления проектов в сфере здравоохранения, культуры, туризма, спорта, социального обеспечения населения, электросетевого, газового, жилищно-коммунального, сельского хозяйства, обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе по рассмотрению вопросов о возможности реализации инвестиционных проектов в рамках государственно-частного партнерства.
Министерство инвестиций и инноваций Московской области определили как уполномоченный центральный исполнительный орган по реализации соглашения.