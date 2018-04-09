Вопросы изучения практических аспектов формирования и функционирования промышленных кластеров обсудили на конференции в Липецке

5-6 апреля 2018 года в Липецкесостоялась Федеральная практическая конференция по вопросам изучения практических аспектов формирования и функционирования промышленных кластеров для представителей региональных органов исполнительной власти и корпораций развития, а также промышленных предприятий, организованная Департаментом региональной промышленной политики и проектного управления Министерства промышленности и торговли Российской Федерации

Участники деловой миссии смогли ознакомиться с результатами деятельности и выпускаемой продукцией предприятиями кластера станкоинструментальной промышленности Липецкой области , а также посетили особую экономическую зону промышленно-производственного типа «Липецк», промышленный технопарк «Миллениум» и другие объекты промышленной инфраструктуры.

В рамках конференции было проведено предварительное рассмотрение кластерных проектов, планирующих принять участие в конкурсном отборе Минпромторга России и получить средства государственной поддержки в 2018 году. В рассмотрении приняли участие представители Министерства промышленности и торговли, Ассоциации кластеров и технопарков, Высшей школы экономики Внешэкономбанка , Российского технологического агентства и Евразийского банка развития.

Проведение подобных мероприятий помимо ознакомления участников с практическим опытом создания и функционирования кластеров, а также порядком получения государственной поддержки преследует также и другу цель — это установление прямых деловых контактов между предприятиями других регионов, которые впоследствии могут стать основой для формирования плотной производственной кооперации и создания межрегиональных кластеров, —

сообщил Денис Цуканов , заместитель директора Департамента региональной промышленной политики и проектного управления Минпромторга России.

В двухдневной программе деловой миссии приняли участие более 100 представителей из 50 регионов страны.