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Вопросы изучения практических аспектов формирования и функционирования промышленных кластеров обсудили на конференции в Липецке
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Вопросы изучения практических аспектов формирования и функционирования промышленных кластеров обсудили на конференции в Липецке 

Министерство промышленности и торговли РФ 28 минут назад
Фото: Министерство промышленности и торговли РФ
5-6 апреля 2018 года в Липецкесостоялась Федеральная практическая конференция по вопросам изучения практических аспектов формирования и функционирования промышленных кластеров для представителей региональных органов исполнительной власти и корпораций развития, а также промышленных предприятий, организованная Департаментом региональной промышленной политики и проектного управления Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.
Участники деловой миссии смогли ознакомиться с результатами деятельности и выпускаемой продукцией предприятиями кластера станкоинструментальной промышленности Липецкой области, а также посетили особую экономическую зону промышленно-производственного типа «Липецк», промышленный технопарк «Миллениум» и другие объекты промышленной инфраструктуры.
В рамках конференции было проведено предварительное рассмотрение кластерных проектов, планирующих принять участие в конкурсном отборе Минпромторга России и получить средства государственной поддержки в 2018 году. В рассмотрении приняли участие представители Министерства промышленности и торговли, Ассоциации кластеров и технопарков, Высшей школы экономики, Внешэкономбанка, Российского технологического агентства и Евразийского банка развития.
Проведение подобных мероприятий помимо ознакомления участников с практическим опытом создания и функционирования кластеров, а также порядком получения государственной поддержки преследует также и другу цель — это установление прямых деловых контактов между предприятиями других регионов, которые впоследствии могут стать основой для формирования плотной производственной кооперации и создания межрегиональных кластеров, —
сообщил Денис Цуканов, заместитель директора Департамента региональной промышленной политики и проектного управления Минпромторга России.
В двухдневной программе деловой миссии приняли участие более 100 представителей из 50 регионов страны.
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