Ученые МИСиС разработали новую технологию переработки мусора. Отходы с полигонов превратят в электроэнергию и плитку

Два года в институте стали и сплавов разрабатывали уникальную технологию по переработке мусора. И вот теперь весьма серьезно и уверенно ученые заявляют: мусор с полигонов ‐ это топливо. Специалисты готовы генерировать электроэнергию из отходов. Самое главное, что это никак не повредит атмосфере.

Ученые подсчитали, что в день от одного человека остается примерно 1,5 килограмма мусора. Таким образом, средняя семья из четырех человек в год производит примерно 1,5 тонны мусора.

Директор НОЦ «Инновационные металлургические технологии» МИСиС Геннадий Подгородецкий заявил, что первые испытания технологии прошли успешно.

Мы заросли мусором просто до такого состояния, что становится страшно. Проблема переработки ТБО стоит остро во всем мире. Мы занимались разработкой и строительством нашей установки с 2016-го года. Прошли первые испытания. И они нас очень порадовали

— Геннадий Подгородецкий.

Установка, которая позволит генерировать электроэнергию из мусора, совсем небольшая: высотой в двухэтажный дом, а шириной всего семь метров. Подгородецкий рассказал «360» о том, каким образом отходы смогут превратиться в полезную электроэнергию.

Сначала мусор измельчается в дробилке. По времени это быстрый процесс. Меньше минуты. Далее измельченный мусор попадает на экструдер, чтобы было понятно — выглядит как большая мясорубка. Спрессовывается в брикеты. Это тоже примерно около минуты. Далее — подсушиваем их в специальной сушилке и далее — в реактор

— Геннадий Подгородецкий.

По словам ученых, мусор в отсек может загружаться безостановочно. А сам процесс утилизации отходов с момента попадания в установку до получения финального сырья займет всего 10-15 минут. Мусор сгорит быстрее, чем займет дорога от дома до работы обычного москвича.

Мы не просто сжигаем мусор. Мы из ТБО получаем генераторный газ. Очищаем его очень старательно. В нем не остается диоксинов и фуранов. И потом этот генераторный газ мы можем использовать вместо природного газа

— директор НОЦ «Инновационные металлургические технологии» МИСиС.

Котел-утилизатор установки вырабатывает до 2,5 тонны энергетического пара в час, а в год — 432 тысячи тонн. Это позволяет производить более 4320 мегаватт электроэнергии, что сопоставимо с энергозатратами небольшого города.

По некоторым данным, в год в России производится примерно 60 миллионов тонн мусора. Перерабатывается из них всего 4-5 процентов. Ученые МИСиС делают смелые прогнозы: переработать можно даже так называемый «старый мусор», который лежит на полигонах уже лет пять.

По словам Геннадия Подгородецкого, главное преимущество этой технологии — полное отсутствие вредных выбросов в атмосферу. Также оказалось, что помимо газа печь производит 34 тысячи тонн шлака из которого можно делать тротуарную плитку и дорожный гравий.

Ученые МИСиС уверены, что подобная технология позволить решить проблему мусорных полигонов. А вот чтобы управлять станцией много рабочих не понадобится: процесс автоматический. Достаточно четырех или пяти человек.

Сейчас продолжаются производственные испытания установки.