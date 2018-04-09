Более 5,5 тысяч человек проголосовали в первую неделю выборов критериев оценки УК — Евгений Хромушин

«Твой дом ‐ в твоих руках!» ‐ под таким девизом в Московской области на портале «Добродел» проходит интернет‐голосование жителей за критерии оценки управляющих организаций (УК). В итоге будет сформирован актуальный, транспарентный рейтинг областных УК, управляющих общим имуществом многоквартирного жилого фонда.

Прошла уже неделя и еще рано подводить итоги, тем не менее очевидна высокая активность наших жителей. По нашей информации, уже проголосовало более 5,5 тысяч зарегистрированных пользователей портала «Добродел»

жилищно-коммунального

хозяйства Московской области.

Напомним, что голосование жителей на интернет-портале

»Добродел» за выбор ключевых критериев оценки УК проходит со 2 по 15 апреля включительно, оно организовано Министерством

жилищно-коммунального

хозяйства Московской области и происходит путем тайного голосования зарегистрированных пользователей портала. По утвержденному регламенту, каждый пользователь может выбрать до семи из десяти представленных критериев, которые он считает обязательным для оценки управляющих компаний.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил министру ЖКХ региона Евгению Хромушину создать «понятный для жителей рейтинг УК».

Как и несколько дней назад, по прежнему в лидерах такие критерии, как содержание дворовых территорий (86% проголосовавших), содержание подъездов (за этот критерий проголосовало 84%), 62% проголосовавших отдали свои предпочтения организации диспетчерского обслуживания через единые диспетчерские службы. Важно отметить, что если ни один из предложенных нами критериев жителям не подойдет, то у жителей есть возможность предложить свои критерии, на сайте «Добродел» такая опция имеется

— Евгений Хромушин.

Напомним, что жителям для голосования предложены такие критерии оценки управляющих компаний, как качество взаимодействия с советами многоквартирных домов (МКД), качество содержания подъездов и дворовых территорий, наличие высокой платежной дисциплины УК по расчетам с ресурсоснабжающими организациями и другие.

Ранее стало известно, что более 4 тысяч зарегистрированных пользователей портала «Добродел» отдали свои голоса за критерии оценки управляющих компаний.