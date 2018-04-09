С теплицей все заколосится? Как выбрать и установить парник на дачном участке

Sobesednik.ru выяснил все, что нужно знать о теплицах и особенностях выращивания в них урожая.

Огородники, выращивающие урожай под открытым небом, рано или поздно задаются вопросом: а не поставить ли на участке теплицу? И если да, то какую выбрать? Желание и вопросы вполне резонные, давайте вместе поищем ответы.

Какие бывают

Теплицы есть с поликарбонатным, с пленочным покрытием и стеклянные. В зависимости от материала, из которого изготовлен каркас, они могут быть с металлическим каркасом, с деревянным, с пластиковым. На современном рынке можно найти теплицы любых форм и размеров. А еще желательно, чтобы дачная теплица служила долго, была надежной, приспособленной ко всем погодным неприятностям, удобной, привлекательной, а также не очень дорогой.

Критерии выбора

Зачем нужна теплица? Это ключевой вопрос, который должен задать себе каждый хозяин, задумавший приобрести и установить на своем участке теплицу любого вида. Есть несколько видов деятельности, для которых может понадобиться теплица:

• обеспечивать нужды семьи в овощах и зелени;

• для выращивания цветов (для собственных нужд);

• для выращивания рассады;

• для использования в качестве зимней оранжереи с экзотическими растениями;

• для выращивания грибов;

• для выращивания любой продукции на продажу, то есть для нужд малого бизнеса.

Очевидно, что последний пункт, особенно на стадии перерастания в высокодоходный бизнес, предполагает использование технологий, покупку и установку дополнительного оборудования. В то время как для семейного использования сгодится обычная добротная теплица, соответствующая минимальным качественным характеристикам.

Сборка-разборка

Стационарные и мобильные сооружения имеют свои сильные и слабые стороны. Единожды установив стационарную, не придется ежегодно повторять этот процесс по весне и заниматься демонтажем на зиму. Но эта теплица нуждается в более тщательном уходе, дополнительной зимней защите от снега, смене почвы. Разборную придется собирать и разбирать ежегодно.

Но если в ваших планах нет создания зимней оранжереи, а дачный участок вы посещаете только в теплый сезон и используете утепление исключительно для получения раннего урожая зелени и овощей, такая теплица предпочтительней.

Место установки

В идеале теплица должна располагаться в таком месте, где она максимально сможет использовать солнечную энергию. Теплицы ставят на местах, которые:

• ограждены от ветров и сквозняков;

• максимально освещены в течение дня;

• направлены с севера на юг.

Кроме того, выбранный участок должен быть дренированным, на нем не должна застаиваться вода.

Важные характеристики

Выбирая материал покрытия, прикиньте свои силы — сможете ли вы сами натянуть пленку или спанбонд (а затем снять, и так каждый год). Может, вам проще смонтировать поликарбонатные панели. Или вызвать мастеров, которые установят на вашем участке многоугольник из стекла и метала.

Поликарбонат

Учтите, что поликарбонат прочнее пленки (и даже стекла). Этой теплице не страшен ни дождь, ни ветер, ни град. А вот снег, особенно его слежавшаяся толща, может сломать поликарбонатную теплицу.

Пленка

Сегодня существует многослойная армированная пленка, плотность которой — 200 мк (против 100-150 мк не армированной). Она отлично пропускает ультрафиолетовые лучи, защищает не сильно прихотливые растения от перепадов температур. Пленку легко монтировать на каркас, несложно снимать, а использовать можно несколько сезонов подряд. К тому же важным аргументом в пользу непреходящей популярности пленки является невысокая стоимость.

Спанбонд

Нетканое белоснежное полотно, прочное и стойкое, с легкостью выдерживающее заморозки до –7°С (в то время как даже самая толстая пленка имеет предел в –3°С), уверенно входит в жизнь дачников. Спанбонд тоже является многоразовым, его можно использовать 5 лет подряд.

Покрытие из стекла

Этот материал для строительства теплиц медленно, но верно уходит в прошлое. Стекло хрупкое, тяжелое. Его непросто монтировать на каркас и желательно снимать на зиму, поскольку оно слабо противостоит граду, снегу, ветру.