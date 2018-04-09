Главные заблуждения о человеческих феромонах

Реклама кричит: купите духи, мыло, крем и прочие средства с феромонами — и вы будете неотразимы, сексуальны и желанны. Даже если вы внешне не очень привлекательны и уже давно немолоды. Это маркетинговый ход, который прекрасно работает. Однако так ли это на самом деле? Почему мы обращаем внимание на одного человека и совершенно равнодушны к другому, даже если он намного более привлекателен?

Сам термин «феромоны» еще в 1959 году ввели в обиход ученые из мюнхенского Института биохимии им. Макса Планка. Они провели исследования, чтобы понять, как животные и насекомые реагируют на поведение своих сородичей и благодаря чему привлекают друг друга. Последующие исследования, проводимые в 1971 году, установили, что для человека свойственно такое же поведение, обусловленное таинственными молекулами или запахами. Но оказалось, что запахи тут ни при чем. Феромоны циркулируют в организме и выходят наружу в определенных ситуациях сквозь поры. Они не обладают вкусом, запахом и улавливаются рецепторами других людей очень индивидуальным образом. В обиходе вместо слова «феромоны» стало популярно понятие «афродизиаки». Именно им приписывается сексуальное влечение, которое испытывают партнеры друг к другу. При этом точно такие же персональные афродизиаки могут оставлять равнодушными всех других людей.

Исследователь Х. Кук написал в 70-е годы прошлого века для журнала New Scientist статью, где рассказывал о феромонах, выделяющихся у человека с дыханием и потом. Первый феромон он отнес к сексуальным, а второй — к проявлению страха.

В 1991 году биохимики из Колумбийского университета в Нью-Йорке выявили группу рецепторов, которые отвечают за обоняние. Мозг считывает полученные от органов осязания данные и сортирует их на привлекательные и непривлекательные, неприятные. В результате мы инстинктивно обращаем внимание на другого человека или остаемся к нему равнодушным.

Следующие исследования были посвящены уже теме местонахождения и формирования феромонов. Оказалось, что чаще всего они локализуются в подмышечной и паховой областях, в носогубных складках, области молочных желез. Именно последним фактором ученые попытались объяснить реакцию младенца на материнский запах, однако возобладало мнение, что ребенка привлекает просто запах молока, которое служит для него пищей и способом выживания. К феромонам и индивидуальным предпочтениям это не имеет никакого отношения. Так утверждали исследователи из научно-исследовательского центра Ливерпульского университета еще в начале нынешнего века.

Тем временем уже в течение нескольких десятков лет процветает технология искусственного добавления феромона к разным средствам, чтобы вызвать так называемую направленную симпатию или формирование устойчивых предпочтений. Дело дошло до разных косметических средств, где одним из ингредиентов декларировался афродизиак. Потребителю предлагалось купить туалетную воду или духи, которые гарантированно делали бы их пользователя «массово востребованным и желанным». Однако ученые развеяли это заблуждение. Дело в том, что добавление спирта нейтрализует всякое потенциальное действие феромонов, как и прочие синтетические добавки. Так что уверенность в том, что духи с запахом, например, корицы или лаванды делают женщину сексуальной красоткой — не более чем плацебо или просто самообман. Более того, искусственный и сильный запах парфюмерии может «перебить» естественный запах чистого человеческого тела, который, по многочисленным опросам, является привлекательным почти для 80 процентов мужчин и женщин. Духи, антиперспиранты, мыло, отдушки, лосьоны и гели — это постоянные спутники наших гигиенических процедур и повседневных манипуляций. Однако далеко не всем подходит синтезированный запах, который может вызвать аллергию и подавить природные ароматы.

Еще один миф о том, что феромоны и афродизиаки можно «подсунуть» партнеру и привлечь его активное внимание, развеяли исследователи из Университета нейрофизиологии США . Их теоретические обоснования и клинические опыты были посвящены разным специям, добавляемым в пищу. Оказалось, что вкусовые пристрастия человека не имеют ничего общего с его сексуальными предпочтениями в целом и неконтролируемым влечением в частности. Пища, сдобренная пряностями, многим кажется вкуснее. Вот и все. А красота и сексуальность — это гениальная задумка природы, постичь которую человек пока не может.

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