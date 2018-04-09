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Активисты отказались от идеи референдума по раздельному сбору мусора в Подмосковье
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Активисты отказались от идеи референдума по раздельному сбору мусора в Подмосковье 

ТАСС 38 минут назад
МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Референдум по внедрению раздельного сбора мусора в Московской области и митинг «За чистый воздух» потеряли смысл после переговоров с властями Подмосковья. Об этом ТАСС сообщил один из организаторов этих мероприятий, депутат Солнечногорского района Московской области Дмитрий Трунин.
Ранее Трунин заявлял ТАСС, что запланированный на 7 апреля митинг в Москве организаторы решили отложить на неопределенное время ради встречи с министром экологии и природопользования Александром Коганом 6 апреля.
"По итогам переговоров [правительство области] пошло на уступки нам в части раздельного сбора мусора. Смысл референдума за раздельный сбор временно утрачен. Смысла в митинге «За чистый воздух» пока нет, потому что по мусоросжиганию мы идем на референдум (имеется в виду завод в Барвихе — прим. ТАСС), а по раздельному сбору мы достигли взаимодействия", — сказал он.
Депутат пояснил, что активисты вошли в рабочую группу по внедрению раздельного сбора отходов (РСО) в регионе и будут контролировать процесс.
О референдуме
Как сообщалось, Трунин с гражданскими активистами дважды инициировал референдумы по внедрению раздельного сбора мусора в Подмосковье и отказу от строительства мусоросжигательных заводов в области. Московская областная дума оба раза отклонила заявки, поскольку они не соответствовали федеральному законодательству. После этого депутат заявил о намерении организовать в Подмосковье референдум о строительстве первого мусоросжигательного завода вблизи элитной недвижимости региона в Барвихе.
По мнению депутата, после запуска новой инфраструктуры для сортировки и переработки мусора в столичном регионе останется так мало неперерабатываемых отходов, что для их сжигания будет достаточно уже существующих заводов.
Трунин добавил, что активисты сейчас обсуждают возможность проведения референдума по раздельному сбору мусора в Москве, чтобы ускорить внедрение этой практики во всей агломерации.
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