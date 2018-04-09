Активисты отказались от идеи референдума по раздельному сбору мусора в Подмосковье

Ранее Трунин заявлял ТАСС, что запланированный на 7 апреля митинг в Москве организаторы решили отложить на неопределенное время ради встречи с министром экологии и природопользования Александром Коганом 6 апреля.

"По итогам переговоров [правительство области] пошло на уступки нам в части раздельного сбора мусора. Смысл референдума за раздельный сбор временно утрачен. Смысла в митинге «За чистый воздух» пока нет, потому что по мусоросжиганию мы идем на референдум (имеется в виду завод в Барвихе — прим. ТАСС), а по раздельному сбору мы достигли взаимодействия", — сказал он.

Депутат пояснил, что активисты вошли в рабочую группу по внедрению раздельного сбора отходов (РСО) в регионе и будут контролировать процесс.

О референдуме

Как сообщалось, Трунин с гражданскими активистами дважды инициировал референдумы по внедрению раздельного сбора мусора в Подмосковье и отказу от строительства мусоросжигательных заводов в области. Московская областная дума оба раза отклонила заявки, поскольку они не соответствовали федеральному законодательству. После этого депутат заявил о намерении организовать в Подмосковье референдум о строительстве первого мусоросжигательного завода вблизи элитной недвижимости региона в Барвихе.

По мнению депутата, после запуска новой инфраструктуры для сортировки и переработки мусора в столичном регионе останется так мало неперерабатываемых отходов, что для их сжигания будет достаточно уже существующих заводов.

Трунин добавил, что активисты сейчас обсуждают возможность проведения референдума по раздельному сбору мусора в Москве, чтобы ускорить внедрение этой практики во всей агломерации.