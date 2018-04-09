Влияние соцсетей на городскую власть

Сегодня советы жильцов и другие небольшие группы граждан активно переходят в онлайн: чаты и группы в мессенджерах и социальных сетях возникают по их собственной инициативе.

В таких группах идет обмен информацией, обсуждение локальных новостей. Граждане агрегируют и направляют властям мнения о насущных вопросах (уборка снега, отопление, ремонт в подъездах и т.п).

Представлен анализ активности местного самоуправления крупных городов в «ВКонтакте». Исследователи выявили разделяемые большинством чиновников цели ведения официальных групп:

1) контакт с гражданами 2) привлечение заинтересованных жителей к обсуждению вопросов управления 3) повышение качества госуслуг 4) улучшение имиджа органа.

Открытость и диалог ведут и к решению городских проблем, и к росту рейтинга властей. К тому же, ведение соцсетей достаточно малозатратно. Одного специалиста достаточно и для ведения официальной страницы, и для сбора комментариев и жалоб, их сортировки по ответственным за ту или иную проблему инстанциям.

Как следствие, экономится время, которое обычно уходит на приемы граждан и разбор письменных жалоб.

Проанализированы муниципалитеты по различным параметрам: отвечают ли аккаунты на комментарии пользователей, есть ли опросы пользователей по актуальной деятельности органа власти (с полным перечнем можно ознакомиться по ссылке) и т.д.

В результате выставленных оценок каждый город получил свой показатель успешности ведения социальных сетей, и в итоге был составлен рейтинг российских городов по этому показателю.

Большинство городских администраций используют аккаунты в социальных сетях по принципу советской доски объявлений. Сложный язык, копирование новостных заметок с официальных сайтов, отсутствие адаптации материалов и диалога с пользователями — все это неотъемлемые составляющие большинства пабликов.

Казань. Однако есть и удачные примеры. Первое место в рейтинге разделили Екатеринбург

Рост их открытости в сети практически до 100% объясняется активностью страниц. Каждый пост сопровождается фото, он написан свободным, не бюрократическим языком. Неравнодушие к проблемам подписчиков и заинтересованность граждан в том, чтобы донести до власти свою проблему обеспечивают надежный диалог с властью.

Благодаря соцсетям, жители могут объединятся с соседями, контролировать работу локальных органов. Таким образом, современные технологии открывают перспективы для диалога на локальном уровне. Выход органов власти на местах в соцсети создает новый формат взаимодействия общества и власти, рождает диалог внутри местного самоуправления.