Территорию вблизи железных дорог Подмосковья приведут в порядок в короткие сроки

Инспекторы территориальных отделов Госадмтехнадзора Московской области приступили к активной проверке объектов и территорий, находящихся в ведении железнодорожной организации, уборку территории проведут в короткие сроки, сообщила в понедельник глава надзорного ведомства Татьяна Витушева

«Цель надзорных мероприятий — после схода снега оперативно очистить земли, а также привести в надлежащее состояние объекты, относящиеся к железнодорожной инфраструктуре», — сказала Витушева.

Она отметила, что на сегодняшний день сотрудниками Госадмтехнадзора уже начаты проверки, в результате которых определены около 190 объектов и территорий, с которых необходимо начать наводить чистоту и порядок.