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Территорию вблизи железных дорог Подмосковья приведут в порядок в короткие сроки
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Территорию вблизи железных дорог Подмосковья приведут в порядок в короткие сроки 

РИАМО 39 минут назад
Фото: РИАМО
Инспекторы территориальных отделов Госадмтехнадзора Московской области приступили к активной проверке объектов и территорий, находящихся в ведении железнодорожной организации, уборку территории проведут в короткие сроки, сообщила в понедельник глава надзорного ведомства Татьяна Витушева.
«Цель надзорных мероприятий — после схода снега оперативно очистить земли, а также привести в надлежащее состояние объекты, относящиеся к железнодорожной инфраструктуре», — сказала Витушева.
Она отметила, что на сегодняшний день сотрудниками Госадмтехнадзора уже начаты проверки, в результате которых определены около 190 объектов и территорий, с которых необходимо начать наводить чистоту и порядок.
«В первую очередь это уборка остатков снега и льда. Кроме этого, мы определили 63 объекта и участка территории в полосе отвода железных дорог, на которых также необходимо восстановить благоустройство. На все работы ОАО «РЖД» и ОАО «ЦППК» отведены кратчайшие сроки, чтобы за минимальный временной промежуток сделать объекты пригородного железнодорожного транспорта удобными и комфортными для пассажиров», — заключила Витушева.
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