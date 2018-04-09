Блейк Лайвли подшутила над Райаном Рейнольдсом. Они друг друга стоят

Пока в Сети обсуждают возможный развод актеров Райана Рейнольдса и Блейк Лайвли, супруги радуют поклонников и совместными фотографиями, и жесткими шутками над друг другом. Звезда сериала «Сплетница» опубликовала фотографию с мужем в своем Instagram, но бурное внимание интернет-пользователей привлек не снимок, а подпись к нему.

Из Instagram Блейк Лайвли

Больше всего на этой фотографии меня восхищает моя великолепная укладка, которую я сделала сама, — пошутила актриса.

Поклонники оценили чувство юмора звезды: за сутки ее публикация набрала почти 12 тысяч комментариев.

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс

Совсем недавно Райан Рейнольдс остроумно ответил на новости о разводе с Блейк Лайвли.