Ещё
Блейк Лайвли подшутила над Райаном Рейнольдсом. Они друг друга стоят
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Блейк Лайвли подшутила над Райаном Рейнольдсом. Они друг друга стоят 

Журнал ОК! 42 минуты назад
Пока в Сети обсуждают возможный развод актеров Райана Рейнольдса и Блейк Лайвли, супруги радуют поклонников и совместными фотографиями, и жесткими шутками над друг другом. Звезда сериала «Сплетница» опубликовала фотографию с мужем в своем Instagram, но бурное внимание интернет-пользователей привлек не снимок, а подпись к нему.
Из Instagram Блейк Лайвли
Больше всего на этой фотографии меня восхищает моя великолепная укладка, которую я сделала сама, — пошутила актриса.
Поклонники оценили чувство юмора звезды: за сутки ее публикация набрала почти 12 тысяч комментариев.
Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс
Совсем недавно Райан Рейнольдс остроумно ответил на новости о разводе с Блейк Лайвли.
Журнал ОК!: последние новости
Появились доказательства, подтверждающие беременность Нюши (видео) Беременная Светлана Лобода показала помолвочное кольцо Юлия Снигирь впервые показала двухлетнего сына: фото
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сбербанк выступил с заявлением346
Черный понедельник, пророчество Черномырдина и другие события дня63
Сын Табакова взбесил народ17
Первые плоды санкций США. Что будет дальше997
Эрдоган нацелился на Донбасс328
Видео
05:37
Дело Скрипаля завернуло в Сирию
В мире Статьи
00:17
«Поднимала ее и бросала, потом швыряла по кровати»
Происшествия Статьи
11:31
Евро превысил 75 рублей
Рынки
01:36
Сын Табакова взбесил народ
Шоу-бизнес
02:36
Трамп пригрозил «важными решениями» по Сирии
США В мире
02:05
Первые плоды санкций США. Что будет дальше
Рынки Личный счет
01:15
Самойловой на «Евровидении» грозит опасность
Шоу-бизнес
00:59
Галкин поделился личной трагедией
Шоу-бизнес
05:54
Откуда мы знаем возраст Вселенной
Наука и техника Наука
00:39
Авиаудару по Сирии нашли объяснение
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение