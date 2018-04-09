Блейк Лайвли подшутила над Райаном Рейнольдсом. Они друг друга стоят 

Пока в Сети обсуждают возможный развод актеров Райана Рейнольдса и Блейк Лайвли, супруги радуют поклонников и совместными фотографиями, и жесткими шутками над друг другом. Звезда сериала «Сплетница» опубликовала фотографию с мужем в своем Instagram, но бурное внимание интернет-пользователей привлек не снимок, а подпись к нему.
Из Instagram Блейк Лайвли
Больше всего на этой фотографии меня восхищает моя великолепная укладка, которую я сделала сама, — пошутила актриса.
Поклонники оценили чувство юмора звезды: за сутки ее публикация набрала почти 12 тысяч комментариев.
Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс
Совсем недавно Райан Рейнольдс остроумно ответил на новости о разводе с Блейк Лайвли.