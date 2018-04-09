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Из 12 муниципалитетов Подмосковья за неделю не поступило ни одной жалобы в Госадмтехнадзор
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Из 12 муниципалитетов Подмосковья за неделю не поступило ни одной жалобы в Госадмтехнадзор 

РИАМО 39 минут назад
Фото: РИАМО
По итогам минувшей недели в Госадмтехнадзор Подмосковья не поступило жалоб из 12 муниципальных образований региона, сообщила глава надзорного органа Татьяна Витушева.
В Госадмтехнадзор Московской области ежедневно поступают обращения граждан по вопросам содержания и благоустройства территорий, по итогам минувшей недели в службу поступили 620 обращений от жителей региона.
«Из 12 муниципальных образований региона на минувшей неделе в Госадмтехнадзор не поступило ни одной жалобы по содержанию и благоустройству территорий», — сказала Витушева.
Она отметила, что из городских округов Черноголовка и Шаховская жалоб по компетенции Госадмтехнадзора не поступает уже на протяжении двух месяцев. В течение месяца не поступают жалобы из городского округа Серебряные Пруды. Не направили жалоб также жители городских округов Звездный городок, Лосино-Петровский, Восход, Рошаль, Лыткарино, Озеры, Молодежный, Краснознаменск, а также Лотошинского муниципального района.
Она добавила, что Госадмтехнадзор уделяет огромное внимание выстраиванию работы с лицами, отвечающими за благоустройство в муниципалитетах, вследствие чего возможно быстрое решение проблемных вопросов по наведению порядка и чистоты. Это улучшает удовлетворенность жителей благоустройством своих муниципалитетов.
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