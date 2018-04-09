Глава подмосковного Минсельхозпрода примет участие в итоговом заседании Минсельхоза РФ

Заседание состоится 10 апреля в здании Минсельхоза РФ.

«На коллегии будут представлены итоги реализации в 2017 году государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы», — говорится в сообщении.

С докладом «Об итогах реализации в 2017 году государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы» выступит директор департамента экономики, инвестиций и регулирования рынков АПК Анатолий Куценко

По данным пресс-службы, также планируются выступления руководителей комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, комитета Госдумы по аграрным вопросам, Общественного Совета при Минсельхозе России, Национального союза производителей овощей, комиссии по вопросам АПК и развитию сельских территорий, Общественной палаты

В рамках заседания также будут заслушаны доклады субъектов РФ об итогах развития АПК и озвучены их предложения по повышению эффективности использования средств госпрограммы.