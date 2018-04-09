Ещё
Глава подмосковного Минсельхозпрода примет участие в итоговом заседании Минсельхоза РФ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Глава подмосковного Минсельхозпрода примет участие в итоговом заседании Минсельхоза РФ 

РИАМО 46 минут назад
Фото: РИАМО
Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин примет участие в заседании итоговой коллегии министерства сельского хозяйства РФ, на котором самой важной темой обсуждения станет изменение государственной поддержки аграриев, говорится в сообщении пресс-службы регионального Минсельхозпрода.
Заседание состоится 10 апреля в здании Минсельхоза РФ.
«На коллегии будут представлены итоги реализации в 2017 году государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы», — говорится в сообщении.
Мероприятие начнется со вступительного слова заместителя председателя правительства Российской Федерации Аркадия Дворковича, после выступит министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев.
С докладом «Об итогах реализации в 2017 году государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы» выступит директор департамента экономики, инвестиций и регулирования рынков АПК Анатолий Куценко.
По данным пресс-службы, также планируются выступления руководителей комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, комитета Госдумы по аграрным вопросам, Общественного Совета при Минсельхозе России, Национального союза производителей овощей, комиссии по вопросам АПК и развитию сельских территорий, Общественной палаты.
В рамках заседания также будут заслушаны доклады субъектов РФ об итогах развития АПК и озвучены их предложения по повышению эффективности использования средств госпрограммы.
РИАМО: последние новости
Московские школьники хотят провести выпускной‑2018 под песни Feduk и Ольги Бузовой Отдел соцзащиты в районе Алтуфьево Москвы будет отремонтирован Круглый стол «Современные тренды рынка коммерческой недвижимости Москвы» пройдет 12 апреля
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сбербанк выступил с заявлением351
Черный понедельник, пророчество Черномырдина и другие события дня63
Сын Табакова взбесил народ17
Первые плоды санкций США. Что будет дальше1006
Эрдоган нацелился на Донбасс328
Видео
05:37
Дело Скрипаля завернуло в Сирию
В мире Статьи
00:17
«Поднимала ее и бросала, потом швыряла по кровати»
Происшествия Статьи
11:31
Евро превысил 75 рублей
Рынки
01:36
Сын Табакова взбесил народ
Шоу-бизнес
02:36
Трамп пригрозил «важными решениями» по Сирии
США В мире
02:05
Первые плоды санкций США. Что будет дальше
Рынки Личный счет
01:15
Самойловой на «Евровидении» грозит опасность
Шоу-бизнес
00:59
Галкин поделился личной трагедией
Шоу-бизнес
05:54
Откуда мы знаем возраст Вселенной
Наука и техника Наука
00:39
Авиаудару по Сирии нашли объяснение
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение