Жертв катастрофы предложили хоронить по частям

Сегодня опять заговорили о крушении Ан-148 в Подмосковье . Даже верить не хочется, что стало поводом разбередить рану.

Попытка осознать, представить причину размывает реальность, уступая место кадрам из дурацкого фильма. Нет, ну так не бывает. Оказывается, там, где упал самолет, до сих пор разбросаны останки погибших. Дочь одной из пассажирок приехала на место аварии возложить цветы и пришла в ужас: смрадный запах, фрагменты тел— уши, пальцы. И никакой охраны, никаких ограждений.

Как такое возможно? В нормальном обществе нормальных людей. Отцы и матери, жены и мужья, братья и сестры, дочери и сыновья до сих пор не могут похоронить своих близких, потому что ждут окончания генетической экспертизы. А, простите за бестактность, «материал» валяется в открытом поле. Как мусор. Это что за Средневековье? Дико и аморально.

В сети пишут: официальные лица прикрываются банальной нехваткой рук. Все силы, мол, пущены на опознание жертв пожара в «Зимней вишне». Час от часу не легче. Одни мертвые оказались важнее других. Выходит, пока кемеровская трагедия «на волне», то и работать по ней нужно усерднее. Под софитами общественного внимания. А про самолёт давно не вспоминает широкая общественность, и ладно. Такая что ли логика? Трагедию в Раменском районе обсосали со всех сторон «по свежаку», а теперь она — личная боль.