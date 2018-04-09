Звезда Comedy Woman готовится к пополнению в семье

Вместе с супругом Павлом Титовым Татьяна Морозова уже воспитывает дочь Софию. Как рассказала юмористка в соцсети Instagram, в скором времени она станет мамой во второй раз. «Мои любимые, невозможно уже скрывать мое новое, чудесное положение! Я скоро снова стану мамой. Наслаждаюсь каждым днем!», — подписала Морозова фотографию с заметно округлившимся животом. Второй ребенок Татьяны должен появится на свет летом этого года, а уже осенью звезда Comedy Woman намерена вернуться к работе.

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Напомним, Морозова вышла замуж в 2011 году. Со своим будущем мужем она познакомилась на празднике в честь дня рождения общего друга. Предложение руки и сердца теперь уже супруг Татьяны сделал весьма оригинально: когда влюбленные ехали в такси, водитель спросил пару о том, почему они — такие красивые — не женятся, а в этот момент Павел достал заветную коробочку с обручальным кольцом. Через два года у пары родилась дочь София.