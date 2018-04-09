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Военный прокурор назвал число привлеченных к ответственности уклонистов
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Военный прокурор назвал число привлеченных к ответственности уклонистов 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Более 27 тысяч уклонистов от службы в российской армии привлекли к административной ответственности в 2017 году, рассказал главный военный прокурор Валерий Петров в интервью "Российской газете"
"В 2017 году к административной ответственности привлечены свыше 27 тысяч граждан. Большинство из них — за неявку по повестке без уважительных причин, уклонение от прохождения медицинского освидетельствования и невыполнение иных мероприятий, связанных с призывом", — отметил Петров.
Также он рассказал, что в первом полугодии 2017 года более 300 граждан привлечены к уголовной ответственности за уклонение от прохождения службы.
"Следует также помнить, что уголовная ответственность предусмотрена не только за получение взятки, но и за ее дачу. За уклонение от призыва на военную службу и альтернативную службу установлена уголовная ответственность на срок до 2 лет. В первом полугодии 2017 года за уклонения от призыва на военную службу осуждено более 300 граждан", — заявил Петров.
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