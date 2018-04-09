Глава Минсельхоза заявил о выделении аграриям 114 миллиардов

«Что касается текущей ситуации, то мы в полном объёме выполняем весенне-полевые работы. Мы наращиваем объёмы площадей под сев, уже более 80 миллионов гектаров, это 200 тысяч плюсом к прошлому году. Будем ждать достаточно приличного урожая на будущий год. Думаю, что мы выйдем на достаточно приличный урожай в этом году — за 100 миллионов», — цитирует Ткачева пресс-служба Кремля

Министр заявил также, что фермерам к настоящему моменту предоставлены кредиты на 114 миллиардов рублей.

«ФедералПресс» напоминает, что 12 марта в ходе пленарного заседания на Всероссийском форуме сельхозпроизводителей Путин заявил, что «объем сельскохозяйственного производства в России растет пять лет подряд, начиная с 2013 года», а животноводство демонстрирует рост на протяжении 13 лет.

Фото: пресс-служба Кремля