Ещё
Глава Минсельхоза заявил о выделении аграриям 114 миллиардов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Глава Минсельхоза заявил о выделении аграриям 114 миллиардов 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Что касается текущей ситуации, то мы в полном объёме выполняем весенне-полевые работы. Мы наращиваем объёмы площадей под сев, уже более 80 миллионов гектаров, это 200 тысяч плюсом к прошлому году. Будем ждать достаточно приличного урожая на будущий год. Думаю, что мы выйдем на достаточно приличный урожай в этом году — за 100 миллионов», — цитирует Ткачева пресс-служба Кремля.
Министр заявил также, что фермерам к настоящему моменту предоставлены кредиты на 114 миллиардов рублей.
«ФедералПресс» напоминает, что 12 марта в ходе пленарного заседания на Всероссийском форуме сельхозпроизводителей Путин заявил, что «объем сельскохозяйственного производства в России растет пять лет подряд, начиная с 2013 года», а животноводство демонстрирует рост на протяжении 13 лет.
Фото: пресс-служба Кремля
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Медики сутки скрывали, что ввели формалин вместо физраствора Екатерине Федяевой «У нас же ипотека». Жители пригорода Челябинска ждут сноса домов Волгоградская компания стала региональным оператором ТКО в Архангельской области
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сбербанк выступил с заявлением342
Черный понедельник, пророчество Черномырдина и другие события дня63
Сын Табакова взбесил народ17
Первые плоды санкций США. Что будет дальше996
Эрдоган нацелился на Донбасс328
Видео
05:37
Дело Скрипаля завернуло в Сирию
В мире Статьи
00:17
«Поднимала ее и бросала, потом швыряла по кровати»
Происшествия Статьи
11:31
Евро превысил 75 рублей
Рынки
01:36
Сын Табакова взбесил народ
Шоу-бизнес
02:36
Трамп пригрозил «важными решениями» по Сирии
США В мире
02:05
Первые плоды санкций США. Что будет дальше
Рынки Личный счет
01:15
Самойловой на «Евровидении» грозит опасность
Шоу-бизнес
00:59
Галкин поделился личной трагедией
Шоу-бизнес
05:54
Откуда мы знаем возраст Вселенной
Наука и техника Наука
00:39
Авиаудару по Сирии нашли объяснение
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение