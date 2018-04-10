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В мэрии Рязани обсудили ямочный ремонт и весенний месячник
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В мэрии Рязани обсудили ямочный ремонт и весенний месячник 

Новости Рязани 1 час назад
Фото: Новости Рязани
9 апреля на оперативном заседании в мэрии и.о. глава рязанской горадминистрации Сергей Карабасов обсудил вопросы ямочного ремонта и старт весеннего месячника по благоустройству с руководителями соответствующих служб и подразделеинй города.
Сергей Карабасов отметил, что на прошлой неделе в Рязани провели ямочный ремонт на шести улицах, рабочие отремонтировали порядка 1800 кв. метра. На текущей неделе ямочный ремонт планируют провести на 20 улицах. Также рязанский Сити-менеджер поручил переоборудовать дорожные машины Дирекции благоустройства для подметания и помывки городских улиц от песка и пыли.
Как сообщили изданию «Новости Рязани» в пресс-службе рязанской мэрии, проведение общегородских субботников запланировано на 14,21 апреля и 12 мая. В уборочных работах будут задействовано 500 организаций и 2000 единиц спецтехники.
Фото: pixabay.com
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