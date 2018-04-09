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Орловских чиновников обязали выплатить компенсацию молодым медикам
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Орловских чиновников обязали выплатить компенсацию молодым медикам 

Российская Газета 1 час назад
Как рассказали «РГ» в прокуратуре Орловской области, в 2017 году в бюджете региона были предусмотрены целевые ассигнования в 4,5 миллиона рублей. Это позволило сделать выплаты 11 врачам-специалистам, трудоустроенным с марта по август. Они выплаты получили полностью. В конце августа работу нашли еще пять врачей, с ними тоже расплатились полностью. И только трудоустроенные с сентября по ноябрь прошлого года еще 18 медработников ничего не получили. Оказалось, что в ФОМС исчерпаны лимиты. Десять медиков сразу же подали иски в суд к департаменту здравоохранения. Ведомство отреагировало и публично заявило о том, что признает их требования. Чиновники заверили, что поддержат врачей, оставшихся без миллиона, и попросят привлечь в качестве соответчика ФОМС. Дескать, другого выхода нет и единственный способ получить средства — это обращение в суд.
— Кадры в сельской местности один из приоритетных для нас вопросов, мы заинтересованы в квалифицированных специалистах на селе. Поэтому мы на стороне медиков, — говорит начальник департамента здравоохранения Орловской области Александр Лялюхин.
Однако в прокуратуре считают, что именно чиновники должны нести ответственность. Договор с врачом-специалистом департамент обязан заключить в течение семи календарных дней с момента принятия решения о предоставлении единовременной компенсационной выплаты. Тут же подается заявка, и из федерального центра поступают деньги.
Прошлой осенью орловские чиновники затянули с заключением договоров, говорят в прокуратуре. Поэтому заявка в Москву была направлена с опозданием — только 13 декабря. К тому моменту бюджетные лимиты действительно были исчерпаны.
Зампрокурора области Сергей Панкратов потребовал решить вопрос в кратчайшие сроки, а также привлечь к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц.
Между тем  С 2012 по 2017 годы в Орловской области подъемные по программе «Земский доктор» получили 78 врачей. Это не решило проблему дефицита кадров. В 2016 году возрастной ценз подняли с 35 до 50 лет. «Земский доктор» перестал быть программой только для молодых.
Количество участников сразу выросло, в прошлом году выплаты должны были получить 34 человека. Денег стало не хватать.
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