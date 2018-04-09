Звезда «Comedy Woman» сообщила о беременности

Артистка популярного шоу «Comedy Woman» Татьяна Морозова порадовала фанатов новостью о беременности. Артистка не смогла больше скрывать это интересное положение, так как живот уже виден невооруженным глазом.

Поклонники уже и сами начали догадываться, глядя на увеличившиеся объемы Татьяны, а последний фотоснимок подтвердил все их предположения. Актриса призналась, что больше не может скрывать беременность и опубликовала в своем Инстаграме фото, сделанное еще во Франции, которое продемонстрировало её живот во всей красе. Татьяна призналась, что наслаждается этим прекрасным временем и ждет от фанатов поддержки. Она уже не в первый раз станет матерью, однако, как и любая мама независимо от количества детей, так же трепетно и с осторожностью относится к своему положению. «Я скоро снова стану мамой!», — с радостью сообщила Морозова.

Фолловеры тут же принялись поздравлять будущую маму. Они похвалили артистку за то, как ловко она скрывала свою беременность до таких сроков. По словам комментирующих, Морозова правильно поступила, решив не рассказывать многотысячной публике о своем счастье слишком рано, дождавшись нужного момента. Поклонники поспешили поинтересоваться у звезды комедийного шоу, где она будет рожать малыша. Они отметили, что сейчас многие звезды уезжают ждать появления на свет своего чада куда-нибудь за границу, доверяя свое здоровье и жизнь малыша зарубежным специалистам. «Татьяна! Большое счастье! Поздравляю!» «Молодец. Так держать!» «Танюша, злоровья вам» «А где рожать будете?» «Во Франции рожать хотите?»