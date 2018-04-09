Ещё
Власти Канады признали покойником живого пенсионера
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Власти Канады признали покойником живого пенсионера 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Канадские налоговые органы по ошибке объявили умершим жителя города Хауи-Сентр, провинция Новая Шотландия, и предложили получить пособие по его собственной смерти. Об этом сообщает CBC News.
В 2017 году 69-летний Рег Кейн (Reg Kane) похоронил жену. В Налоговом агентстве Канады ему рекомендовали написать заявление на получение пособия по ее смерти и подать две налоговые декларации: за себя и за покойную супругу. Он последовал совету.
Чек на получение пособия по смерти пришел в середине марта 2018 года, но оказался адресован не ему, а его наследникам. Из письма следовало, что в Налоговом агентстве Канады считают, что он умер.
«Я не знал, что делать, — утверждает Кейн. — Я был в состоянии паники». Он испугался, что из-за путаницы его лишат пенсии, и позвонил в Налоговое агентство и организацию Service Canada, которая предоставляет различные госуслуги. Его заверили, что ошибку исправят, однако спустя две недели оказалось, что в списках Service Canada он по-прежнему значится умершим.
Кейн не исключает, что причиной путаницы оказалось заявление на получение пособия по смерти супруги, которое он написал. Он вполне мог указать в нем номер социального страхования не покойной жены, а свой собственный.
В марте сообщалось, что уроженец Румынии, по ошибке признанный умершим, не смог доказать суду, что жив. Мужчина узнал о своей «смерти», когда вернулся в страну после 26-летнего отсутствия. Пока его не было, жена решила, что он умер, и в 2016 году оформила свидетельство о его смерти.
Последние новости
Очевидцы о трагедии в кемеровском ТЦ, где погибли десятки людей США вышлют 60 российских дипломатов Умер Сергей Мавроди
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сбербанк выступил с заявлением351
Черный понедельник, пророчество Черномырдина и другие события дня63
Сын Табакова взбесил народ17
Первые плоды санкций США. Что будет дальше1006
Эрдоган нацелился на Донбасс328
Видео
05:37
Дело Скрипаля завернуло в Сирию
В мире Статьи
00:17
«Поднимала ее и бросала, потом швыряла по кровати»
Происшествия Статьи
11:31
Евро превысил 75 рублей
Рынки
01:36
Сын Табакова взбесил народ
Шоу-бизнес
02:36
Трамп пригрозил «важными решениями» по Сирии
США В мире
02:05
Первые плоды санкций США. Что будет дальше
Рынки Личный счет
01:15
Самойловой на «Евровидении» грозит опасность
Шоу-бизнес
00:59
Галкин поделился личной трагедией
Шоу-бизнес
05:54
Откуда мы знаем возраст Вселенной
Наука и техника Наука
00:39
Авиаудару по Сирии нашли объяснение
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение