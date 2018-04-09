Власти Канады признали покойником живого пенсионера

Канадские налоговые органы по ошибке объявили умершим жителя города Хауи-Сентр, провинция Новая Шотландия, и предложили получить пособие по его собственной смерти. Об этом сообщает CBC News.

В 2017 году 69-летний Рег Кейн (Reg Kane) похоронил жену. В Налоговом агентстве Канады ему рекомендовали написать заявление на получение пособия по ее смерти и подать две налоговые декларации: за себя и за покойную супругу. Он последовал совету.

Чек на получение пособия по смерти пришел в середине марта 2018 года, но оказался адресован не ему, а его наследникам. Из письма следовало, что в Налоговом агентстве Канады считают, что он умер.

«Я не знал, что делать, — утверждает Кейн. — Я был в состоянии паники». Он испугался, что из-за путаницы его лишат пенсии, и позвонил в Налоговое агентство и организацию Service Canada, которая предоставляет различные госуслуги. Его заверили, что ошибку исправят, однако спустя две недели оказалось, что в списках Service Canada он по-прежнему значится умершим.

Кейн не исключает, что причиной путаницы оказалось заявление на получение пособия по смерти супруги, которое он написал. Он вполне мог указать в нем номер социального страхования не покойной жены, а свой собственный.