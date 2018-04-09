Uber купила сервис по аренде электрических велосипедов Jump Bikes

Фото: Jump Bikes

Uber купила стартап Jump Bikes, предлагающий электрических велосипедов в Вашингтоне и Сан-Франциско . Об этом говорится в блоге компании.

Сумма сделки не раскрывается. Jump Bikes будет работать как дочерняя компания Uber . Сервисы начали сотрудничать в феврале: тогда жители Сан-Франциско получили возможность арендовать велосипеды с помощью приложения Uber.

райан ржепеки

CEO Jump Bikes

«Когда начали вести переговоры с Uber, они переживали чрезвычайно трудное время: отрицательные публикации в прессе, смена руководства. Мы думали, что это компания с токсичной средой и сломанной корпоративной культурой. Однако все, с кем мы встречались, были умными, страстными и искренне хотели помочь нашей команде. Благодаря началу сотрудничества мы поняли, что Uber разделяет наши ценности и преследует ту же цель, что и мы — уменьшить число частных автомобилей в городах».

Глава Uber Дара Хосровшахи заявил, что компания стремится облегчить жизнь горожан без личных автомобилей. Он объяснил, что у клиентов должна быть возможность выбрать самый простой и удобный способ передвижения, будь это Uber, метро или велосипед.

Business Insider отмечает, что в скором времени сервис, вероятно, начнет работу в десятках городов. Райан Ржепеки заявил, что Jump Bikes собирается пересадить «миллионы людей» на велосипеды.

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Jump Bikes стал первым приобретением компании с момента назначения нового CEO. В конце марта стало известно, что Uber продала подразделение в Южной Азии своему конкуренту Grab. Генеральный директор Uber Дара Хосровшахи заявил, что уход с азиатских рынков позволит компании увеличить прибыль и привести в порядок финансовые показатели перед IPO, намеченным на 2019 год.

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