Нотариусы будут бесплатно регистрировать недвижимость

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала законопроект, обязывающий нотариусов при оформлении сделок с недвижимостью проводить и регистрацию в Росреестре . При этом в правительстве настаивают: для гражданина такая регистрация должна быть бесплатной.

Соответствующая инициатива сейчас рассматривается в Госдуме . Как рассказывают эксперты, зарегистрировать квартиру через нотариуса можно и сегодня. Но это дело добровольное, и за это надо немного доплатить. Инициатива предлагает включить регистрацию в базовый и бесплатный проект.

В Федеральной нотариальной палате сообщили «РГ», что против предложения не возражают. При этом законопроект также предлагает ввести ответственность нотариусов за нарушение сроков подачи документов: а подаваться они должны в электронном виде и максимально быстро. Человек не должен ждать.

"Развитие электронных технологий в нотариальной деятельности ведется опережающими темпами, — рассказывают в Федеральной нотариальной палате. — Уже сегодня Единая информационная система нотариата, в которой фиксируются все без исключения нотариальные действия, является полноправным участником межведомственного электронного взаимодействия. Нотариусы предлагают гражданам и бизнесу нотариальные действия с электронными документами. Это востребовано обществом, и развитие так называемого «электронного нотариата» высоко оценивается пользователями уже существующих нотариальных сервисов в этом формате".

Что касается взаимодействия нотариата с Росреестром, то уже сегодня регистрация сделок, удостоверенных нотариусом, происходит в максимально короткие сроки: 3 дня при подаче документов нотариусом в Росреестр на бумажном носителе и 1 день при подаче документов в электронном виде.

Нотариусы оформляют сделки с недвижимостью фактически в режиме одного окна в укороченные сроки

"Благодаря реализации этой инициативы нотариат и Росреестр окончательно перейдут на электронное взаимодействие, и мы уверены, что консолидированные усилия нотариусов и регистраторов помогут эффективно обеспечить правоприменение положений законодательства в этой сфере", полагают в Федеральной нотариальной палате.

Сегодня тариф за передачу заявления на регистрацию — 1000 рублей. При этом оплата за услуги правового и технического характера не взимается. После принятия закона регистрация будет проводиться бесплатно. Остальные тарифы не повысятся, так что помощь нотариуса станет еще доступней, уверяют эксперты.